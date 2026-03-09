Licitație de aproape 5 milioane de lei lansată de Primăria Cluj-Napoca pentru copertine noi în stațiile de transport.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a lansat oficial o nouă licitație pentru procurarea, livrarea și montarea copertinelor în stațiile de transport public din oraș, contractul având o valoare totală estimată de 4.958.600 de lei fără TVA.

Licitație de aproape 5 milioane de lei pentru copertinele din stațiile de transport din Cluj-Napoca. | Foto: Facebook - Emil Boc

Municipiul Cluj-Napoca a publicat în SEAP anunțul de participare pentru contractul intitulat „Procurare, livrare și montare copertine în stațiile pentru transportul în comun din Municipiul Cluj-Napoca”, procedură derulată prin licitație deschisă, exclusiv online. Anunțul a fost transmis în data de 5 martie 2026, fiind publicat ulterior, în 6 martie 2026, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este stabilit pentru 14 aprilie 2026, ora 15:00.

Valoarea estimată și miza investiției

Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 4.958.600 de lei fără TVA, iar valoarea celui mai mare contract subsecvent poate ajunge la 991.720 de lei fără TVA.

„Copertinele vor avea structură metalică galvanizată, acoperiș și pereți din sticlă securizată și laminată, și vor putea fi dotate cu una sau două bănci și unul sau două panouri laterale. Dimensiunile sunt între 4,5–4,6 m lungime, 1,5–1,6 m lățime și 2,4–2,5 m înălțime, iar culoarea standard este gri antracit. Termenul de livrare și montare este de 45 de zile de la solicitarea beneficiarului, iar garanția produselor este de 36 de luni”, arată Primăria în caietul de sarcini.

Cine poate participa și ce experiență trebuie să dovedească

Primăria cere ofertanților să demonstreze experiență similară în ultimii trei ani, respectiv furnizarea de produse comparabile, în valoare cumulată de cel puțin 990.000 de lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte. În documentație se precizează că prin produse similare se înțeleg mobilier urban, dotări stradale sau adăposturi pentru stațiile de troleibuz, autobuz și tramvai, cu montaj inclus, similare ori superioare din punctul de vedere al complexității și utilității.

Asta înseamnă că municipalitatea nu caută doar un simplu furnizor, ci un operator economic care poate demonstra că a livrat și montat deja produse comparabile, fie pentru autorități contractante, fie pentru clienți privați. Practic, experiența anterioară în zona de mobilier urban și infrastructură stradală devine una dintre condițiile-cheie pentru calificare.

Reguli stricte pentru ofertanți

Documentația impune și o serie amplă de condiții privind eligibilitatea operatorilor economici. Ofertanții trebuie să facă dovada că nu se află în situațiile de excludere prevăzute de Legea nr. 98/2016, inclusiv în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor, cazierul judiciar al companiei și al persoanelor din conducere, eventualele conflicte de interese sau alte abateri grave.

Ca de obicei în astfel de proceduri, operatorii economici vor completa DUAE în SEAP, iar documentele justificative vor fi solicitate ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar. Cerințele se aplică inclusiv asociaților, subcontractanților și eventualilor terți susținători.

În plus, în documentație sunt nominalizate și persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, printre care apar primarul Emil Boc, președintele comisiei de evaluare Claudiu Ielciu și membrii comisiei de evaluare, respectiv Ioan Bogdan, Daniel Apostol, Radu Trifan și Gabriela Todea.

O procedură cu miză administrativă și de imagine

Deși la prima vedere poate părea o simplă achiziție de mobilier urban, licitația are o importanță mai mare pentru administrația locală. Stațiile de transport public sunt printre cele mai vizibile elemente ale infrastructurii urbane, fiind utilizate zilnic de mii de oameni. Orice investiție ratată sau percepută ca insuficientă se transformă rapid într-un subiect de nemulțumire publică.

În acest caz, suma pusă la bătaie, de aproape 5 milioane de lei fără TVA, arată că Primăria tratează proiectul ca pe unul consistent, cu impact direct asupra rețelei de transport public. Rămâne însă de văzut câți ofertanți se vor înscrie în procedură, ce tip de soluții vor propune și dacă rezultatul final va răspunde așteptărilor clujenilor.

După etapa de depunere și evaluare a ofertelor, municipalitatea va putea desemna operatorul economic cu care va semna acordul-cadru. Abia apoi vor putea fi lansate contractele subsecvente și, în concret, începe montarea noilor copertine în stațiile de transport public din Cluj-Napoca.

Până atunci, licitația rămâne un test dublu pentru Primărie: unul administrativ, privind modul în care gestionează banii publici și procedura de achiziție, și unul de credibilitate, într-un subiect care a stârnit deja reacții și nemulțumiri în rândul clujenilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: