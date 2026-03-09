Sindicatele din învățământ acuză acțiuni de intimidare pentru renunțarea la boicotarea simulării examenelor naționale. Lider de sindicat din Cluj: „Alegerea e în fiecare școală, iar presiunile sunt foarte mari”.

Sindicaliștii din educație acuză presiuni din partea unor directori și a unor inspectorate școlare ce constrâng profesori să participe la simularea examenelor naționale.

Sindicaliștii din Educație avertizează asupra presiunilor exercitate din partea directorilor și inspectoratelor școlare din țară pentru renunțarea la boicotarea simulării examenelor naționale, programate în luna martie.

De altfel, greva ar putea paraliza desfășurarea examenelor naționale – Evaluarea Națională și examenul de Bacalureat de la finalul anului școlar.

Acțiunile de intimdare asupra profesorilor au fost confirmate pentru monitorulcj.ro de Lucia Cojocaru, liderul Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (FSLI).

Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au atras atenția, luni, asupra faptului că directorii unor unități de învățământ și ai unor inspectorate școlare pun presiune pe profesori să participe la simularea examenelor naționale, deși un referendum realizat de sindicaliști a reflectat „dorința de boicotare” a acestor simulări de către dascăli.

„Deși referendumul nostru a arătat o dorință clară de boicotare a simulărilor examenelor naționale, suntem asaltați de semnale că tot mai mulți colegi sunt forțați să semneze pentru participare. S-a ajuns la presiuni și intimidări nemaiîntâlnite venite din partea conducerilor unităților de învățământ și a inspectoratelor școlare, mai mari decât la greva din 2023.

În loc să fie solidari cu colegii lor de cancelarie, unii directori și inspectori au ales să se transforme în instrumente de constrângere ale Ministerului Educației și Cercetării. Le transmitem un mesaj clar: deveniți complici la perpetuarea crizei din educație! Voi sunteți cei care ați ales să înăbușiți vocea disperării prin frică, forțând profesorii să presteze o muncă inutilă, neremunerată și ignorată de mulți elevi”, afirmă reprezentanții sindicatelor din învățământ în informarea de presă publicată luni.

După cum arată liderul Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean (FSLI), Lucia Cojocaru, profesorii sunt nevoiți să facă față unor presiuni susținute:

„Alegerea e în fiecare școală, iar presiunile sunt foarte mari”, a explicat pentru monitorulcj.ro Lucia Cojocaru, liderul Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.

Angajații din educație, scădere dramatică a puterii de cumpărare

Profesorii semnalează că prin măsurile „anti-educație” luate de Guvernul Bolojan prin Legea nr. 141/2025, personalul din învățământ a ajuns categoria socială cu cea mai dramatică scădere a puterii de cumpărare (între 15 și 20%).

„Printre măsurile luate amintim: creșterea normei didactice, supraaglomerarea efectivelor de beneficiari primari la clasă/grupă, comasarea unităților de învățământ, reducerea plafonului până la care se acordă indemnizația de hrană și voucherele de vacanță, precum și neplata sumelor provenite din hotărâri judecătorești”, susțin sindicaliștii.

Boicotarea simulării examenelor naționale, un test pentru protestele de la final de an școlar

În opinia acestora, a boicota simulările examenelor naționale reprezintă un „act minim de demnitate”, o formă de protest care nu-i afectează financiar pe profesori, dar care trimite un semnal puternic.

„Este doar un test premergător protestelor masive de la finalul anului școlar. Indiferent cât de mari vor fi presiunile și intimidările din partea celor care, vremelnic, ocupă funcții de conducere, vor fi multe unități de învățământ unde simulările la examenele naționale vor fi boicotate!”, se arată în informarea publicată de sindicaliștii din învățământ.

