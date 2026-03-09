Iulius Mall Cluj oferă 10% cashback în aplicația Fidelity pentru toate doamnele și domnișoarele (P)

Cel mai frumos cadou de primăvară este, totodată, și cel care te inspiră să te bucuri de tot ce te înconjoară. La Iulius Mall Cluj continuăm să le celebrăm pe femeile din viața noastră printr-o campanie dedicată lor. „She's a 10!”, iar aplicația Fidelity by Iulius le oferă 10% cashback pentru toate produsele din categoria cosmetice și parfumerie.

În martie celebrăm frumusețea și feminitatea printr-o campanie specială dedicată femeilor. Știm că momentele speciale sunt cele care îți trezesc cele mai puternice amintiri, iar noi ne dorim să te bucuri doar de astfel de momente. Până pe 21 martie 2026, doamnele și domnișoarele care încarcă bonurile în aplicația Fidelity by Iulius, primesc 10% cashback.

Tot ce trebuie să faci ca să intri în campanie este să vii în Iulius Mall Cluj, să faci shopping la brandurile tale favorite de beauty și să încarci bonurile în aplicația Fidelity. Dacă încă nu ai aplicația Iulius, o poți descărca gratuit de pe Google Play sau App Store.

„She's a 10!” pentru că, în zilele gri, are mereu un sfat care îți aduce zâmbetul pe buze. Pentru că ea crede în tine. Pentru că îi plac plimbările, le zâmbește copiilor, îți știe toate secretele și le păstrează. Și pentru încă un milion de motive.