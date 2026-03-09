Pancu, pregătit de un nou derby cu „U” Cluj! Ce trebuie să se întâmple pentru ca în weekend să aibă loc un nou #DerbyDeCluj

CFR Cluj va disputa luni seara ultimul meci din sezonul regulat. În Gruia vine Dinamo, echipa aflată pe locul 4 în acest moment și una dintre pretendentele la titlu în această ediție.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: CFR 1907 Cluj

Ardelenii vin după nu mai puţin de zece victorii consecutive în campionat şi traversează cea mai bună formă de când Daniel Pancu a preluat banca tehnică a echipei.

De rezultatul de luni seară depinde ierarhia finală a play-off-ului, cea care va influența și țintarul în Superligă.

De rezultatul cu Dinamo depinde țintarul în play-off

Dacă va pierde, CFR Cluj va juca în prima etapă cu Universitatea Craiova. În cazul unei remize – cu Rapid, iar dacă va câștiga, va da piept cu rivala Universitatea Cluj. Ultimul scenariu este cel dorit de către tehnicinul vișiniiilor, Daniel Pancu.

„Eu îți spun sincer că mi-aș dori să jucăm cu ei în prima etapă pentru că fără Chipciu și fără Drammeh cred că am avea un avantaj. Deci ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple... uite chiar mi-aș dori. Asta înseamnă că va trebui să câștigăm cu Dinamo.

Va trebui să fim bine organizați defensiv, să nu le dăm aceste spații. Au jucători în zonele laterale, ei ca structură, chiar dacă joacă sistem diferit, nu sunt diferiți de Universitatea Craiova, de exemplu, pentru că aduc același număr de jucători, dezvoltă foarte multe atacuri în zonele laterale, în special aici la Oprut.

Deci e un joc de play-off complicat, greu, detalii... dar și noi, la rândul nostru, să nu uităm că venim după o serie fantastică și ne dorim foarte mult să o continuăm. La noi nu există probleme de lot”, a spus Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului.

Speră la un play-off de excepție

Antrenorul fostei campioane crede că meciul cu Dinamo va fi precum un duel de play-off pentru echipa sa. Pancu spune că micile detalii vor face diferența întrucât cele două echipe sunt apropiate ca valoare.

„În play-off orice e posibil, putem să câștigăm zece meciuri și putem să pierdem zece meciuri. Asta e realitatea, ăsta e campionatul României. Diferența va fi făcută mult la detalii, la momentele de formă, la concentrarea jucătorilor și sperăm noi din ce în ce mai puțin — dar nici alea nu pot fi evitate — greșelile de arbitraj. E clar. Deci nivelul echipelor este atât de apropiat încât aceste detalii vor face diferența.

Am insistat mai mult pe odihnă de când ne-am întors. Sper să fim la cel mai înalt nivel pentru că, practic, pentru noi începe play-off-ul mâine seară. Întâlnim Dinamo, o echipă foarte bună, o echipă cu stil, cu concept, cu continuitate pe banca tehnică, un antrenor foarte bun din punctul meu de vedere.

O echipă cu o posesie foarte bună, o echipă cu jucători imprevizibili. Va trebui să fim atenți la multe detalii. Dar, mă repet, începe play-off-ul practic. Pe Dinamo de acum până la final o mai întâlnim de trei ori, începând cu acest meci”, a încheiat Pancu.

