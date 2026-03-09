O nouă rachetă balistică iraniană, doborâtă de sistemele de apărare ale NATO în spațiul aerian al Turciei

Turcia a anunțat, luni, că o a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă în spațiul aerian NATO.

Turcia anunță că o a doua rachetă balistică iraniană a fost doborâtă în spațiul aerian NATO| Foto: DepositPhotos.com

Forțele aeriene ale NATO au doborât o a doua rachetă balistică lansată din Iran și intrată în spațiul aerian turc, a anunțat luni Turcia, avertizând că va lua toate măsurile necesare împotriva amenințărilor, relatează Reuters, citată de Agerpres.ro

Acesta este al doilea atac cu rachetă balistică iraniană în ultima săptămână care a vizat sudul Turciei, care este membră NATO și vecină cu Iranul.

Ankara avertizase sâmbătă Iranul să nu atace din nou, dar nu a sugerat că ar dori să apeleze oficial la membrii alianței pentru protecție suplimentară.

„Reiterăm încă o dată că vor fi luate în mod decisiv și fără ezitare toate măsurile necesare împotriva oricărei amenințări la adresa teritoriului și spațiului aerian al țării noastre”, a transmis Ministerul turc al Apărării, adăugând că unele componente de muniție au căzut în provincia sud-estică Gaziantep, dar nu au existat victime.

„Reiterăm de asemenea că este în interesul tuturor să țină cont de avertismentele Turciei în această privință, a precizat ministerul.

Nu era clar încotro se îndrepta racheta înainte de a fi interceptată de apărările NATO staționate în Marea Mediterană de Est.

Forțele aeriene americane sunt staționate la baza Incirlik din sudul Turciei, iar în provincia Malatya, la nord-est, există o bază radar NATO care oferă protecție vitală pentru alianță. Ankara a precizat că fragmentele rachetei au căzut în câmpuri goale din Gaziantep, situat aproximativ între cele două baze.

Avertismentul lui Erdogan

Burhanettin Duran, directorul pentru comunicare al președintelui Tayyip Erdogan, a declarat că Ankara reafirmă cu fermitate avertismentul său către toate părțile, în special Iran, pentru a evita acțiuni care ar pune în pericol stabilitatea regională și civilii.

Ankara afirmă că Washingtonul nu a folosit baza Incirlik în atacul aerian, alături de Israel, asupra Iranului, care a declanșat atacurile cu rachete și drone ale Teheranului.

Iranul nu a comentat imediat incidentul, dar a precizat în repetate rânduri că nu este în război cu țările regionale și că nu vizează în mod explicit Turcia.

Turcia ezită să invoce articolul 5 al NATO

Turcia, care încercase să medieze discuțiile SUA-Iran înainte de războiul aerian început săptămâna trecută, declarase anterior că nu are în prezent intenția de a invoca Articolul 4 al NATO, care ar solicita consultarea aliaților dacă un membru este amenințat. Acest lucru ar putea duce la invocarea Articolului 5 al alianței, care ar solicita NATO să apere aliatul atacat.

Turcia are a doua cea mai mare armată dintre statele alianței transatlantice și a devenit un actor global important în industria de apărare în ultimii ani. Cu toate acestea, încă nu dispune de o apărare aeriană completă proprie, în ciuda eforturilor de dezvoltare. În ambele incidente din ultima săptămână, Turcia s-a bazat pe sistemele de apărare aeriană ale NATO.

Foto: DepositPhotos.com

