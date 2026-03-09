Sezonul 2025/2026: povestea celui mai bun sezon din istoria Universității Cluj!

Victoria de sâmbătă seara a Universității Cluj cu FCSB, scor 3-1, s-a dovedit a fi una spectaculoasă nu doar prin felul în care a arătat meciul, ci și prin bornele istorice atinse.

Cu cele trei puncte câștigate la București, „U” a ajuns la un bilanț de 54 de puncte, record pentru „studenți”.

Din acest punct de vedere, potrivit statisticianului Dan Bodea, sezonul regular 2025-2026 este cel mai bun pentru FC Universitatea Cluj dintre toate participările Universității Cluj în campionatele Diviziei A / Liga 1 cu un desfășurător de minim 30 de etape.

„U” a depășit atât performanța din stagiunea trecută (52 de puncte), cât și pe cea din sezonul 1971-1972 (37 de puncte, pe când o victorie valora doar două puncte, echivalând cu 53 de puncte în sistemul actual).

16 victorii au adunat elevii lui Cristiano Bergodi în acest sezon regular, egalând recordul care data din stagiunea 1971-1972, singura în care echipa noastră mai reușise să câștige de 16 ori într-un campionat cu minim de 30 de etape. Atunci, „U” a ocupat locul 3 și a mers în Cupa UEFA.

Cele mai multe victorii dintr-un retur

A fost și prima victorie în ultima etapă de sezon regular de la revenirea în Superligă, dar și cel mai bun retur al Universității dintre toate cele 60 de participări pe principala scenă a fotbalului românesc, după ce „șepcile roșii” au obținut 12 succese, un egal și au pierdut doar de două ori, ajungând la 37 de puncte din 45 posibile și un golaveraj incredibil de 32-9.

Numărul victoriilor din retur, 12, consemnează o altă premieră, întrucât „U” nu a mai reușit niciodată să strângă un număr de succese format din două cifre într-un retur de campionat, opt victorii fiind cea mai bună performanță de până acum.

Nu în ultimul rând, sâmbătă s-a consemnat și primul triumf al echipei noastre pe terenul celor de la Steaua/FCSB, în prima ligă, după 64 de ani și al patrulea din întreaga istorie pe prima scenă, după 2-1 în sezonul 1947-1948, 1-0 în 1954 și 2-1 în stagiunea 1961-1962.

Acest meci a pus, astfel, capăt unei serii de 39 de partide fără victorie pe terenul roș-albaștrilor, timp în care bucureștenii s-au impus de 34 de ori și s-au înregistrat alte cinci remize.

La nivel individual, grație golului marcat sâmbătă, Jovo Lukic, aflat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Alex Dobre (Rapid), a devenit al patrulea fotbalist străin care marchează de patru ori în trei meciuri consecutive de primă ligă pentru „U”, după Tony Nwakaeme, Mamadou Thiam și Mouhamadou Drammeh.

