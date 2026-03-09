Scumpirea petrolului pune presiune pe bugetele românilor. Profesor de economie: „Va duce cu siguranță la o sărăcire și mai mare”.

Creșterea prețului pentru barilul de petrol va alimenta inflația din România în lunile următoare și va pune presiune asupra bugetelor românilor, avertizează specialiștii. „Suntem destul de amatori la politici publice care să ne salveze și să ne facă mai rezilienți în fața unor astfel de crize”, atenționează economistul Cristian Păun.

Creșterea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale va alimenta inflația în România în lunile următoare și va pune presiune asupra bugetelor familiilor, în contextul dependenței ridicate de carburanți fosili și al investițiilor insuficiente în alternative energetice, avertizează profesorul universitar de economie Cristian Păun, potrivit Agerpres.ro

Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineața cu aproape 19%, la 111 dolari, după ce crescuse deja cu aproximativ 28% săptămâna trecută, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever piețele energetice și afecta creșterea economiei mondiale.

„Cu siguranță va alimenta inflația. Cel puțin în aceste luni din an, inflația va fi mai mare decât a fost prognozată. Noi ne așteptam ca prețurile să se tempereze încet-încet, mai ales către a doua jumătate a anului, și să vedem prețuri mult mai mici față de anul anterior. Din păcate, un astfel de eveniment ne zdruncină mai tare decât pe alte țări, pentru că nu suntem foarte pregătiți și nu avem acea independență energetică față de hidrocarburi pe care o au alte state, care au investit masiv în electric, în baterii și în tot felul de soluții alternative - transport în comun electrificat, piste de biciclete și așa mai departe”, a menționat economistul Cristian Păun.

Potrivit acestuia, România nu a făcut astfel de investiții, astfel încât dependența energetică a țării noastre de hidrocarburi este foarte mare.

Facilități pentru români și politici publice de impact

Totodată, profesorul Cristian Păun a subliniat că parcul auto din România este mult îmbătrânit față de media Uniunii Europene, ceea ce înseamnă consumuri mai mari de carburanți fosili, de hidrocarburi, față de alte țări.

„Asta va duce cu siguranță la o sărăcire și mai mare a românilor și, evident, la o presiune și mai mare pe bugetul fiecărei familii, iar fără reacții din partea noastră, fără o adaptare la această situație, problema va fi destul de complicată.

Trebuie să înțelegem că, încet-încet, transportul urban va trebui să se bazeze mai mult pe mașini electrice, pe biciclete, pe trotinete, pe mersul pe jos, pe transportul în comun și mai puțin pe aceste mașini alimentate de hidrocarburi. Este nevoie de o infrastructură și mai bună a tot ceea ce înseamnă stații de încărcare electrice, inclusiv pe spațiile publice.

De asemenea, sunt necesare mai multe facilități reale pentru românii care își instalează panouri solare și care își caută această independență energetică prin investițiile pe care le fac. Deocamdată, noi suntem destul de amatori în tot ceea ce înseamnă politici publice care să ne salveze și să ne facă mai rezilienți în fața unor astfel de crize”, a mai spus Cristian Păun.

În opinia sa, dacă conflictul se rezolvă repede, este foarte probabil ca lucrurile să revină la normal. În schimb, dacă conflictul se prelungește, probabil că prețul se va stabiliza undeva în jurul valorilor de astăzi o bună perioadă de timp, iar atunci va trebui ca fiecare dintre noi să găsim soluții la aceste prețuri foarte mari de la pompă.

Aplicarea unor cote de TVA diferențiat și reducerea accizei ar putea reprezenta soluții concrete de sprijin pentru români, menționează sursa citată.

