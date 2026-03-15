Fiul unui fost Ministru al Afacerilor Externe riscă până la 12 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc

Mihai Alexandru, fiul filozofului și fostului Ministru al Afacerilor Externe, Andrei Pleșu, a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri.

Conform, ziaruldeiasi.ro, Mihai Alexandru a fost trimis în judecată, ieri, la Tribunalul Iași, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. În cadrul investigației, tânărul a fost reținut în luna aprilie a anului 2019, iar mai apoi a fost eliberat sub control judiciar.

Din datele anchetei reiese că, alături de Mihai Alexandru Pleșu se mai află și Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci.

Ancheta a fost deschisă în septembrie 2018, când procurorii s-au sesizat din oficiu cu privire la existența unei rețele care comercializa droguri în municipiul Iași, în special cannabis și comprimate de ecstasy. Conform anchetatorilor, substanțele erau distribuite către consumatori locali, inclusiv în contextul unor evenimente muzicale.

Mihai Alexandru Pleșu a fost reținut în aprilie 2019 și ulterior eliberat sub control judiciar. Procurorii au susținut că acesta ar fi fost o sursă importantă de aprovizionare cu droguri pentru un dealer din Iași și că ar fi fost implicat în demersuri pentru înființarea unei culturi ilegale de cannabis în spații închise. În urma perchezițiilor efectuate atunci, anchetatorii au ridicat droguri de diferite tipuri, echipamente pentru cultivare și cântărire, precum și alte materiale utilizate în activitatea infracțională.

Judecătorii au respins, la acel moment, propunerea de arestare preventivă, apreciind că probele prezentate nu justificau măsura. Avocații inculpatului au susținut constant că acesta este nevinovat și că va colabora cu autoritățile pentru a-și demonstra neimplicarea în faptele imputate.

Andrei Pleșu nu a comentat public acuzațiile care îl vizează pe fiul său. Filosoful și eseistul, în vârstă de 77 de ani, este una dintre cele mai cunoscute figuri ale vieții intelectuale românești, fost ministru al Culturii și al Afacerilor Externe și fondator al revistei Dilema.



