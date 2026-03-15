Furia cubanezilor! Sediul Partidului Comunist din Moron, Cuba, atacat de protestatari

Protestatarii anti-guvernamentali din Cuba au luat cu asalt un birou al Partidului Comunist în orașul Moron, fiind furioși din cauza penelor de curent și lipsei alimentelor.

Sediul Partidului Comunist din Moron, Cuba, atacat de protestatari /Foto: Captură de ecran NewsXWorld- youtube

Cubanezi mai sunt nemulțumiți si de blocada petrolieră impusă de SUA, notează Agerpres.ro. Chiar dacă adunarea a fost pașnică vineri seara, sâmbătă dimineața, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Adunarea a devenit violentă, iar din imaginile care circulă pe rețelele de socializare, se vede că oamenii aruncă cu pietre în ferestrele instituției și provoacă incendii. Pe fundalul imaginilor, se aude mulțimea care scandează pentru libertate.

Ziarul local cubanez Invasor a redactat că un grup mai mic de protestatari a vandalizat sediul Comitetului Municipal al Partidului, și au folosit mobilierul din recepție pentru a provoca focul. Grupul a mai atacat și alte instituții publice, inclusiv o farmacie și o piață guvernamentală. De asemenea, mass-media cubaneză anunță că nimeni nu a fost rănit de focurile de armă și că autoritățile au reținut cinci persoane. Un participant aflat sub influența alcoolului a fost tratat în spital pentru răni ușoare.

Incidentul amintește de protestele din 11 iulie 2021, cele mai mari de la revoluția lui Fidel Castro, și survine într-o perioadă tensionată, în care studenții și localnicii au ieșit în stradă pentru a denunța penele de curent și dificultățile generate de blocada petrolieră.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: