Atac cu exploziv la o școală evreiască din Amsterdam. Autoritățile vorbesc despre un act antisemit

O explozie a avariat o școală evreiască din Amsterdam, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Acest eveniment a avut loc la doar câteva zile după un atac nocturn asupra unei Sinagogi din centrul orașului Rotterdam și o explozie produsă luni la o sinagogă din Liège, în Belgia.

Atac cu exploziv la o școală evreiască din Amsterdam. Autoritățile vorbesc despre un act antisemit / Foto: DepositPhotos.com

Încidentul nu s-a soldat cu victime, însă autoritățile îl considera un act antisemit. Primarul orașului, Femke Halsema, a catalogat incidentul drept „un atac deliberat împotriva comunității evreiești”, potrivit relatărilor Reuters, citate de Agerpres.ro.

Explozia s-a produs într-un cartier rezidențial din sudul capitalei olandeze și a provocat doar pagube materiale. Măsurile de securitate din jurul sinagogilor fuseseră deja întărite, după un incendiu pus comis în cursul nopții asupra unei sinagogi din centrul orașului Rooterdam. Un incident similar a avut loc și în Belgia, unde o explozie a declanșat un incendiu la o sinagogă din Liège.

„Este un act laș de agresiune împotriva comunității evreiești. Evreii din Amsterdam se confruntă din ce în ce mai des cu antisemitismul, iar acest lucru este inacceptabil”, a transmis primarul capitalei olandeze.

Îngrijorările legate de posibile atacuri asupra comunităților evreiești la nivel global au crescut în contextul recentelor tensiuni geopolitice, după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și răspunsul ulterior al Teheranului.

