Înfrângere dramatică pentru U-BT! Scorul, întors în ultimele momente ale meciului

U-BT Cluj-Napoca a suferit o înfrângere pe terenul formației muntenegrene Buducnost Voli Podgorica, scor 94-89 (29-17, 26-27, 18-22, 21-23), într-un meci disputat sâmbătă seara, în faza Top 8 a ABA League.

Înfrângere dramatică pentru U-BT / Foto: U-BT Cluj-Napoca- Facebook

Clujenii au avut un început de joc dificil, iar primul sfert a fost început la o diferență de 12 puncte în favoarea gazdelor, însă au revenit treptat în joc. „StudențiI” lui Silvășan au reușit să egaleze situația de pe tablelă în minutul 34, câteva minute mai târziu tablea fiind în totalitate de partea lor, „alb-negrii” conducând meciul, finalul părând a fi unul favorabil pentru ei.

Totuși, gloria nu a durat până la finalul meciului, Buducnost întorcând scorul de pe tabela și reușind să obțină victoria. Succesul le-a permis celor de la Buducnost să-și ia revanșa după înfrângerea suferită miercuri, tot la Podgorica, când U-BT Cluj-Napoca s-a impus clar, 100-82, rezultat care a asigurat calificarea campioanei României în sferturile de finală ale EuroCup.

Mihai Silvășan: „Știam că va fi o provocare”

Antrenorul U-BT, Mihai Silvășan a vorbit despre cât de importantă a fost mentalitatea jucătorilor în acest meci.

„A fost un meci dificil, mai ales după victoria mare de acum trei zile. Știam că va fi o provocare să-i fac pe jucătorii mei să aibă aceeași mentalitate pe care au avut-o miercuri. La început nu am reușit asta și i-am lăsat pe cei de la Buducnost să se desprindă la 14-15 puncte diferență. Însă sunt foarte mândru de felul în care am luptat în a doua repriză și de modul în care am reintrat în joc. Am avut șanse să câștigăm și le-am spus jucătorilor că diferența a făcut-o mentalitatea pe care am avut-o, care ne-a permis în a doua parte să avem doar 6 mingi pierdute, dintre care 3 în ultimele minute, ceea ce a fost foarte bine pentru noi, mai ales că în prima jumătate am adunat 13 mingi pierdute.”, a explicat antrenorul.

Următorul meci pentru U-BT Cluj-Napoca este programat pe 22 martie, în deplasare, contra formației Bosna BH Telecom, la Sarajevo. În clasamentul Top 8, clujenii ocupă în prezent locul 6, cu 28 de puncte, după 18 partide disputate.

