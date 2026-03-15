Zsolt Semjén, vicepremierul Ungariei, la Cluj, înainte de alegerile din țara sa. Putin îl sprijină pe Orban?

Vicepremierul Ungariei, Zsolt Semjén, membru FIDESZ și apropiat al premierului Viktor Orbán, a vizitat zilele acestea Clujul. Această vizită are loc cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare din Ungaria.

Foto: Semjén Zsolt- Facebook

Vicepremierul Ungariei, a trecut pe la Castelul Banffy, dar și la Casa Bacskai din Piața Matei Corvin, locul nașterii principelui maghiar István Bocskai. Evenimentul a fost simbolic și a avut loc cu mai puțin de o lună înainte de alegerile parlamentare din Ungaria, în contextul în care sondajele arată că Viktor Orbán este în scădere în ceea ce privește intenția de vot a maghiarilor.

Alegeri tensionate în Ungaria. Orban se are cu rușii?

Potrivit publicației spotmedia.ro, Kremlinul pare să intervină în susținerea lui Orban, în campania electorală din aprilie. Acest scrutin din Ungaria este foarte similar cu cel din Republica Moldova, deoarece este văzut ca un vot privind orientarea Ungariei către Europa sau Rusia. Sursa mai vorbește, de asemenea, și despre faptul că ambasada Rusiei din Budapesta ar găzdui echipe de „polittehnologi” și experți în manipularea social media, coordonând dezinformarea împotriva opoziției și susținând FIDESZ. Aceste echipe ar folosi tactici precum armate de troli, manipularea algoritmilor și pagini media fictive pentru a influența percepția alegătorilor și a reduce sprijinul pentru Péter Magyar, liderul opoziției. Scăderea lui Orbán în sondaje, de 8–15% față de TISZA, a determinat intensificarea acestor tactici.

Postarea lui Attlia Marton, profesor universitar în Ungaria, vorbește despre „catastrofa” la care s-ar putea ajunge dacă o eventuală înfrângere a lui Viktor Orbán. El argumentează că, după 16 ani de remodelare iliberală a statului, pierderea alegerilor de către Orbán ar fi doar o pauză de regrupare pentru camarila sa, dar ar afecta semnificativ interesele Moscovei.

Marton a mai menționat și despre faptul că relațiile economice și energetice dintre Ungaria și Rusia, intens menționată dependență de petrol și gaze rusești, au fost prezentate în campanie ca un argument pentru securitatea națională, fiind reamintit faptul că Putin ar fi numit Ungaria un „partener de încredere” și promotor al intereselor naționale în Europa. Attilla Marton amintește și el în postarea sa că strategii ruși, folosind tehnici de dezinformare și manipulare digitală, precum „narrative laundering”, armate de troli și pagini false cu aspect de investigație, sunt deja activi în Ungaria și ajută la influențarea votului online, inclusiv prin atacuri cibernetice și divulgare de documente interne ale opoziției.

Panourile electorale denigratoare la adresa liderilor europeni au împânzit Ungaria înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie 2026. Foto: monitorulcj.ro

Ce spune opoziția?

Pe de altă parte, opoziția din Ungaria, reprezentată de Péter Magyar și partidul său TISZA, a criticat vehement implicarea Rusiei și a acuzat guvernul Orbán de manipulare și crize artificiale pentru a friza fricile alegătorilor. Magyar a invocat revoluția maghiară din 1956 și ideea că ungurii sunt „moștenitorii luptătorilor pentru libertate”, susținând că influența externă nu are ce căuta într-un scrutin democratic.

Ambasada Rusiei la Budapesta și guvernul ungar au respins acuzațiile privind implicarea rusă în campanie, calificându-le drept informații false sau exagerate.

Semjén la Cluj. A fost mesaj sincer pentru oameni sau o pârghie electorală?

Vizita lui Semjén la Cluj și decorarea Csillei Hegedüs la Casa Bacskai pot fi interpretate, potrivit unor analiști, ca mesaje puternice către comunitatea maghiară transilvăneană, dar și ca o sensibilizarea a electoratului înainte de alegeri, care să reamintească de legătura dintre Ungaria și maghiarii de peste hotare.

