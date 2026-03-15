„CFR Cluj va fi o fiară!” Ce echipă din România se teme de „feroviari”

Universitatea Craiova o vede pe CFR Cluj ca marea rivală la titlul din Superligă, după eșecul pe care oltenii l-au avut în primul lor meci în play-off.

Conform Fanatik.ro, agentul Florin Vulturar a afirmat că formația din Gruia este, din punctul lui de vedere, favorita la titlu, chiar dacă clasamentul actual nu relelvă acest fapt:

„Din punctul meu de vedere, favorită la campionat este CFR Cluj, pentru că nu are nicio presiune. Însă, pe Craiova toată lumea a văzut-o favorită, a văzut-o campioană și ați văzut ce s-a întâmplat cu FC Argeș. Eu cred că ei (n.r. – Universitatea Craiova) nu au pedigree de campioană, iar CFR vine dintr-o postură foarte bună. Știu ce înseamnă CFR, știu ce înseamnă Neluțu Varga, iar Pancu e o fiară. CFR nu are ce să piardă, vine din postura de outsider, n-au nicio presiune. Vă dați seama unde au fost ei și unde sunt acum? După situația financiară pe care au avut-o și dacă Neluțu o să vină acum cu niște prime consistente, vă dați seama că vor zburda”, a explicat Vulturar.

Impresarul este convins că dacă vor apărea și niște prime consistente, formația lui Pancu va fi de neoprit în acest sezon.

Derby-ul de Cluj, testul suprem pentru CFR Cluj

Singurul mare obstacol identificat de Vulturar în drumul CFR-ului spre titlu este duelul cu „U” Cluj. Impresarul nu vede o campioană la titlu nici în Rapid, dar nici în Dinamo pe care nu le consideră capabile să se implice serios în lupta pentru primul loc, și mizează pe un duel între Craiova și cele două formații din Cluj.

