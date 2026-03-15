A murit filozoful și sociologul german Jürgen Habermas. Avea 96 de ani

Conform mesajului transmis de editorul său, filozoful și sociologul german Jürgen Habermas, a murit la vârsta de 96 de ani în orașul Starnberg.

Filosoful german Jürgen Habermas, în timpul unei dezbateri la München School of Philosophy, în 2007. Habermas, născut la Düsseldorf (Prusia, Republica de la Weimar) în 18 iunie 1929, a murit sâmbătă, 14 martie 2026, la Stamberg (Bavaria, Republica Federală Germania), în vârstă de 96 de ani. A fost unul dintre cei mai cunoscuți specialiști europeni în teorie socială și politică, epistemologie și pragmatică, continuator al școlii filosofului german Theodor W. Adorno. / Foto: Foto: Wikipedia, by Wolfram Huke, http://wolframhuke.de, CC BY-SA 3.0.

Considerat pe scară largă drept un intelectual public european de frunte al secolului XX, filozoful și sociologul german și-a conceput principalele lucrări la Frankfurt, unde și-a început cariera, în anii 1950, în cadrul Institutului pentru Cercetare Socială sub îndrumarea filozofului Theodor W. Adorno, notează Agerpres.ro.

Născut pe 18 iunie 1929, Habermas a studiat filozofia, psihologia, literatura germană și economia la Gottingen, Zurich ți Bonn.

Una dintre cele mai controversate intervenții recente a avut loc în 2022, când Habermas a sprijinit abordarea prudentă a cancelarului Olaf Scholz privind ajutorul militar acordat Ucrainei. Ulterior, el a cerut deschiderea unor negocieri cu Moscova, poziție criticată de fostul ambasador ucrainean în Germania, Andrij Melnyk, scrie Radio România.

S-a făcut remarcat prin cercetările sale „Transformarea structurală a sferei publice” din anul 1962 și „Teoria acțiunii comunicative” din 1981, cea din urmă fiind considerată o lucrare de bază în filozofie. Studiile sale au examinat frecvent conceptul de sferă publică și au explorat formele de discurs cele mai potrivite pentru organizarea societăților democratice.

