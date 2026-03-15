Premieră pentru Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”. Locul I la Olimpiada de Educație socială

Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan a înregistrat o performanță în premieră. Două eleve au obținut locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Științe Socio-Umane – Educație socială.

Instituția de învățământ a fost reprezentată de elevele Sophia Vass (clasa a VIII-a B) și Maria Cozea (clasa a VII-a A, care au fost coordonate de profesoara Anca Dumitrița Feneșan. Cele două tinere au realizat un proiect care a impresionat juriul, care le-a oferit cel mai mare punctaj din competiție, reușind să se remarce dintre restul de 9 echipaje participante din județ.

Rezultatul marchează o reușită importantă pentru colegiu și confirmă seriozitatea și determinarea cu care elevele au abordat această competiție școlară.

Reprezentantele Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” vor participa în continuare la etapa națională a olimpiadei, unde vor reprezenta județul.

