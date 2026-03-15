Emoții pentru elevii de clasa a VIII-a. 5.754 de elevi din Cluj vor susține probele de la simularea Evaluării Naționale

În perioada 16–18 martie 2026, elevii claselor a VIII-a din județul Cluj vor susține probele scrise în cadrul simulării naționale a examenului de Evaluare Națională.

Din totalul celor 5.754 de elevi, 4.350 provin din mediul urban, iar 1.404 învață în unități școlare din mediul rural.

În municipiul Cluj-Napoca, simularea va fi susținută de 3.203 elevi: 3.014 în unități de stat și 189 în unități private. Probele încep la ora 9:00, iar accesul în săli este permis până la 8:30, elevii fiind așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Timpul alocat fiecărei lucrări este de două ore, începând din momentul completării casetei de identificare din broșură.

Programul simulărilor și metoda de corectare

Luni, 16 martie – Limba și literatura română

Marți, 17 martie – Matematică

Miercuri, 18 martie – Limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale

Toate lucrările vor fi scanate și evaluate digital, aleatoriu, de către profesori din alte județe. Rezultatele vor fi comunicate elevilor individual și nu vor fi făcute publice, urmând a fi analizate la nivelul fiecărei școli pentru a identifica măsuri de îmbunătățire a performanțelor. Elevii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de adaptări specifice conform tipului de deficiență, asigurându-se astfel condiții echitabile pentru toți participanții. Subiectele sunt elaborate la nivel național, conform programelor de examen aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

