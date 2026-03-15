Viață nouă la Cluj. Al 23-lea transplant hepatic realizat cu ajutorul unei donații de organe

O nouă șansă la viață a fost oferită unui pacient prin al 23-lea transplant hepatic efectuat la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj-Napoca.

Intervenția a fost condusă de Prof. Nadim Al Hajjar / Foto: Horațiu Nicolae Vasian- Facebook

Intervenția a fost condusă de Prof. Nadim Al Hajjar, cu sprijinul echipei anestezice coordonate de Conf. Simona Mărgărit. Medicii au subliniat că dincolo de stresul și agitația săptămânilor pline, munca în echipă și dedicarea pot transforma durerea unei familii în șansa la viață pentru altcineva.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, medicul Horațiu Nicolae Vasian a transmis condoleanțe și apreciere familiei donatorului și a reamintit că donarea de organe oferă o nouă șansă la viață pacienților aflați pe listele de așteptare.

Primul transplant hepatic la Cluj-Napoca a avut loc în anul 2024, iar echipa a fost coordonată de de profesorul Nadim Al-Hajjar.



