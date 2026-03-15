„Nu poți să vinzi un borcan de miere cu 10 lei când ai cheltuit 11!” Apicultorii solicită ajutor urgent.

Apicultorii români cer intervenții urgente pentru susținerea familiilor de albine și reducerea costurilor de producție.

Aceștia atrag atenția că importurile de miere din statele Mercosur ar putea pune presiune suplimentară asupra sectorului. Răzvan Coman, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), a declarat la Târgul Național al Mierii că anul trecut nu s-a obținut sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii pentru familiile de albine, notează Agerpres.ro.

La momentul actual, există patru proiecte legislative în Parlament, care vizează acordarea de subvenții pentru familiile de albine, reducerea TVA la hrana apicolă și diminuarea unor costuri fiscale care includ si taxele pentru mijloacele de transport apicole.

„Două dintre proiecte prevăd sprijin pentru fiecare familie de albine, timp de trei ani, estimat la 12–15 euro per familie. Este un demers menit să sprijine apicultorii în ciuda dificultăților economice”, a explicat Coman. El a mai subliniat că zahărul, principalul substituent pentru hrana albinelor, este taxat cu 21% TVA, spre deosebire de hrana altor animale, taxată cu 11%.



Dacă ne uităm la importuri, reprezentantul apicultorilor avertizează că eliminarea taxelor vamale pentru statele Mercosur ar putea duce la creșterea cantităților de miere importate și ar afecta rentabilitatea producției locale.

„Aceasta nu va afecta doar România, ci întreaga Uniune Europeană. Apicultorii nu vor putea susține economic familiile de albine, ceea ce va avea efecte și asupra polenizării”, a precizat Coman.

Estimările de producție, optimiste în anul 2026

Estimările pentru producția de miere în 2026 sunt optimiste, între 17.000 și 18.000 de tone, iar asta se datorează condițiilor meteo favorabile și refacerii efectivelor de albine, care în prezent se situează între 1,5 și 1,6 milioane de familii. Cu toate acestea, schimbările climatice și presiunea economică sunt încă prezentate ca probleme majore pentru sector. Coman a mai atras atenția că prețurile mierii sunt în concordanță cu prețurile de pe piața internațională, chiar dacă producția locală este scăzută.

„După un an extrem de dificil în 2025, iarna a fost aproape normală și stupii care au intrat la iernat în mare parte din țară au ieșit cum trebuie, dar există zone, mai ales în centrul țării, unde mortalitățile au fost exagerate, similar anului trecut. În principiu, însă, putem spune că în mare parte din țară primăvara este normală pentru dezvoltarea familiilor de albine, iar estimările noastre sunt pozitive atât pentru efective, cât și pentru producție. Ne apropiem de 20.000 de tone într-un an normal”, a declarat reprezentantul apicultorilor.



„Uniunea Europeană importă multă miere, iar prețul internațional dictează practic și prețul din România. Peste 60% din probele analizate în 2023 erau surogate cu zahăr”, a explicat el.



