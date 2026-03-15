Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, celebrată la Cluj-Napoca. Care este programul evenimentelor

Astăzi, 15 martie 2026, comunitatea maghiară din întreaga lume marchează Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar la Cluj-Napoca manifestările sunt organizate pe parcursul întregii zile.

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, celebrată la Cluj-Napoca. Care este programul evenimentelor

La Cluj-Napoca evenimentele dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni se vor desfășura pe parcursul întregii zile. Programul începe la ora 12:30 cu o ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Martirilor Honvezi din cartierul Someșeni. La ora 13:00, participanții se vor aduna la Institutul Teologic Protestant din Piața Avram Iancu nr. 13, de unde vor porni într-o procesiune pe Bulevardul Eroilor spre Piața Unirii, pentru ceremonia centrală.

La ora 14:00, în Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail”, va fi oficiată o slujbă ecumenică, la care sunt invitați să participe toți cei care doresc să comemoreze evenimentul.

Ceremonia centrală începe la ora 15:00 în Piața Unirii, în fața statuii lui Matei Corvin, și va include mai multe discursuri oficiale susținute de reprezentanți ai UDMR, ai Guvernului României și ai Guvernului Ungariei, precum și de membri ai organizațiilor de tineret. La finalul ceremoniei, oficialii UDMR vor face depunerea de coroane de flori la plăcuța comemorativă de pe fostul Hotel Biasini, loc simbolic al întâlnirii din 1848 dintre revoluționarii Nicolae Bălcescu și Petőfi Sándor.

Mai apoi, evenimentele se vor relua de la ora 16:00 cu depunerea de coroane la monumentul dedicat Primului Război Mondial din Cimitirul Crișan, iar la ora 17:00 va avea loc un moment comemorativ în fața casei natale a regelui Matia, situată pe strada Matei Corvin nr. 6. Finalul acestei zile va fi marcat de un program cultural de dansuri populare, de la ora 21:00, la Heltai FolkCenter, pe strada Clinicilor nr. 18.

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni comemorează începutul Revoluției maghiare din 1848, când luptătorii pentru libertate, independență și drepturi civile au marcat una dintre cele mai importante perioade din istoria Ungariei și a regiunilor cu comunități maghiare.

