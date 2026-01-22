Consulul Germaniei la Sibiu, vizită oficială la Consiliul Județean. Radu Rațiu: „Clujul continuă să fie atractiv din punct de vedere investițional”.

Dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterală, precum și identificarea unor noi domenii de interes investițional s-au regăsit pe agenda discuțiilor în cadrul vizitei oficiale a consulului Germaniei la Sibiu la Consiliul Județean Cluj.

Consulul Germaniei la Sibiu, vizită oficială la Consiliul Județean. Radu Rațiu: „Clujul continuă să fie atractiv din punct de vedere investițional".

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a primit joi, vizita consulului Germaniei la Sibiu, Wiebke Oeser.

Scopul acestei întâlniri l-a constituit dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterală în multiple sectoare, precum și identificarea unor noi domenii de interes în care se pot materializa inițiative benefice ambelor părți.

„Fiecare vizită a oficialilor străini ne întărește și mai mult convingerea că județul nostru continuă să fie atractiv din punct de vedere investițional, și nu numai.

Desigur, ne dorim să învățăm cât mai mult din experiența pozitivă a Germaniei, un important partener comercial al Clujului și al României și să facilităm realizarea schimburilor de bune practici și transferul de cunoștințe între specialiștii celor două părți”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Proiecte de investiții dezvoltate la Cluj

În cadrul întrevederii, vicepreședintele Radu Rațiu a realizat o prezentare complexă a Clujului, oferind, în același timp, informații despre oportunităţile de afaceri ale judeţului, potențialul economic, investițional și turistic.

Totodată, s-a discutat despre unele dintre cele mai importante proiecte gestionate de instituție.

Cu acest prilej, Radu Rațiu a prezentat investiția prin intermediul căreia Consiliul Județean Cluj a devenit prima instituție publică din România, complet digitalizată, Spitalul Pediatric Monobloc, în curs de edificare în cartierul clujean Borhanci, proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere județene și edilitare, precum și perspectivele de dezvoltare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu" Cluj.

De asemenea, vicepreședintele instituției a vorbit despre mediul educațional clujean, evidențiind faptul că acest judeţ este un important centru universitar al ţării, care deține o forţă de muncă bine pregătită, vorbitoare de limbi străine și înalt calificată, capabilă să facă față oricăror exigențe.

Nu în ultimul rând, din dorința de a trezi și mai mult interesul consulului Germaniei pentru tot ceea ce Clujul are mai bun și mai frumos de oferit, Radu Rațiu a prezentat unele evenimente culturale care se desfășoară în municipiu și în județ, precum și alternativele recreative de petrecere a timpului liber.

