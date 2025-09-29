Ambasadorul Austriei, vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Vicepreședintele Radu Rațiu: „Sprijin deplin pentru a pune bazele unor proiecte de succes”.

Dezvoltarea relaţiilor de cooperare, impulsionarea schimburilor comerciale și realizarea unei stațiuni de schi la nivel european în județul Cluj sunt doar câteva dintre temele abordate în urma vizitei ambasadorului Austriei, Ulla Krauss-Nussbaumer, la Consiliul Județean Cluj.

Ambasadorul Austriei, vizită oficială la Consiliul Județean Cluj. Vicepreședintele Radu Rațiu: „Sprijin deplin pentru a pune bazele unor proiecte de succes”.|Foto: Consiliul Județean Cluj - Facebook

Consiliul Județean Cluj a primit, luni, vizita Ambasadorului Republicii Austria în România.

„Îmi doresc ca discuțiile purtate să conducă la inițierea unor parteneriate reciproc avantajoase, în domeniile care prezintă interes pentru ambele părți”, spune vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a primit, luni, vizita Excelenței Sale, doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Austria în România.

Oficialul străin a fost însoțit de Andreas Huber, Consulul onorific al Austriei la Sibiu.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, discuții despre proiectele Clujului cu ambasadorul Austriei, Ulla Krauss-Nussbaumer și Consulul onorific al Austriei la Sibiu, Andreas Huber în urma vizitei efectuate la Consiliul Județean Cluj|Foto: Consiliul Județean Cluj - Facebook

Întâlnirea găzduită la sediul forului administrativ județean a avut drept scop dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterală, identificarea unor modalități concrete de atragere a investitorilor austrieci în această zonă, precum și impulsionarea schimburilor comerciale dintre cele două părţi.

„Îmi doresc ca discuțiile purtate să conducă la inițierea unor parteneriate reciproc avantajoase, în domeniile care prezintă interes pentru ambele părți. În ceea ce ne privește, am transmis Excelenței Sale mesajul nostru de disponibilitate de colaborare și sprijin deplin pentru a pune bazele unor proiecte de succes, care pot aduce plus valoare ambelor părți”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Proiectele Clujului și oportunități de dezvoltare

Cu prilejul întrevederii, vicepreședintele Consiliului Județean a prezentat potenţialul economic, investiţional și turistic al judeţului Cluj, precum și proiectele administrației județene care vizează modernizarea infrastructurii rutiere județene, în special în zona montană, și a celei edilitare, facilitarea accesului la educație și dezvoltarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu" Cluj, poarta aeriană a Transilvaniei.

Totodată, s-a discutat despre oportunitățile oferite de Parcurile Industriale administrate de către Consiliul Județean Cluj prin intermediul Tetarom S.A. și multiplele facilităţi pe care acestea le oferă investitorilor.

De asemenea, pentru a oferi oaspeților străini o imagine cât mai clară și completă a ceea ce reprezintă Clujul, vicepreședintele Radu Rațiu a pus accentul inclusiv pe componenta educațională, menționând faptul că județul Cluj este un important centru universitar al țării, care dispune de o resursă umană bine pregătită, vorbitoare de limbi străine şi capabilă să facă faţă oricăror exigenţe, puncte forte care creează cadrul perfect pentru atragerea investitorilor străini.

Stațiune de schi la nivel european, în Cluj

În același timp, a existat interes și pentru realizarea unor transferuri de cunoștințe și expertiză între specialiștii austrieci și cei români pentru realizarea unei stațiuni de schi la nivel european în județul Cluj.

De asemenea, pe parcursul întâlnirii, ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de a iniția relații de cooperare, în special în domeniul turismului, universitar, al afacerilor, al producției și comerțului cu produse bio.

