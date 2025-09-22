Delegație oficială franceză, în vizită la Consiliul Județean. Vicepreședintele Radu Rațiu: „Colaborarea noastră valorifică potențialul Clujului”.

Consiliul Județean a primit, luni, vizita unei delegații oficiale franceze în cadrul unei întâlniri menite să valorifice potențialul Clujului. Valoarea totală a capitalului francez investit în judeţ depășește 177 de milioane de lei.

Administrația județeană a primit, luni, vizita unei delegații conduse de Excelența Sa, Nicolas Warnery, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în România.

Oficialul străin a fost însoțit de Isabelle Pérot, Consilier de cooperare și acțiune culturală al Ambasadei Franței și Director al Institutului Francez din România, de Rabie Ben Atitallah, Atașat de cooperare științifică și universitară la Ambasada Franței, doamna Alexandra Servel, Director delegat al Institutului Francez din România la Cluj-Napoca, de Armelle Warnery și de Pascal Fesneau, Consul onorific al Franței la Cluj-Napoca.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, a apreciat vizita delegației franceze cu atât mai mult cu cât Franța este un important partener comercial al Clujului și al României.

„Un cântec învățat în timpul școlii generale mi-a rămas în minte peste ani. «Nous serons ensemble», acesta era primul vers. Noi vom fi împreună, în traducere. Iată că peste ani am avut onoarea de a fi împreună cu reprezentanții Franței în România, delegație aflată în vizită la Cluj, condusă de Excelența Sa Nicolas Warnery, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în România.

Un prilej să ne cunoaștem mai bine, să vedem ce ar mai fi de făcut în domeniul cooperării, cu atât mai mult cu cât prezența franceză în județul nostru este una importantă, peste 266 de agenți economici investind în Cluj sute de milioane de lei.

Sper ca și în viitor să rămânem alături unii de alții!”, a declarat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Astfel, valoarea totală a capitalului francez investit în judeţul Cluj este de 177,4 milioane de lei, pe piaţa clujeană activând un număr de 266 de agenţi economici cu capital francez.

Proiectele de digitalizare ale serviciilor publice, prezentate delegațaiei franceze

În cadrul întâlnirii, în vederea intensificării colaborării bilaterale în multiple domenii de interes reciproc, oaspeților le-a fost prezentat unul dintre cele mai importante proiecte aflate în implementare în cadrul forului administrativ județean - platforma informatică Ghișeul Unic, Consiliul Județean Cluj fiind primul din țară care a oferit cetățenilor posibilitatea de a obține online diverse documente, perfect valide din punct de vedere juridic.

„Suntem deschiși spre colaborare pentru pune în evidență toate avantajele de care dispune județul nostru și care facilitează, totodată, transferul de cunoștințe, expertiză și experiență între specialiștii celor două părți”, a explicat vicepreședintele Radu Rațiu.

De asemenea, un alt subiect de discuție a fost reprezentat de mediul universitar, fiind subliniat faptul că universitățile clujene reprezintă unul dintre principalele motoare de dezvoltare ale județului, care creează o forţă de muncă înalt calificată, profesionalizată şi vorbitoare de limbi străine.

