Fonduri europene de 16 milioane de euro atrase de Consiliul Județean pentru restaurarea Muzeului Memorial „Octavian Goga”. Radu Rațiu: „Modernizăm și punem în valoare întregul complex muzeal de la Ciucea”.

Unul dintre cele mai importante castele din Cluj, Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea, intră într-un amplu proces de modernizare prin intermediul fondurilor europene. „Este un reper cultural și istoric de importanță națională”, spune Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Fonduri europene de 16 milioane de euro atrase de Consiliul Județean pentru restaurarea Muzeului Memorial Octavian Goga. Radu Rațiu: Modernizăm și punem în valoare întregul complex muzeal de la Ciucea.|Foto: Radu Rațiu - Facebook

Consiliul Județean a atras fonduri europene de 16 milioane de euro pentru restaurarea ansamblului muzeal „Octavian Goga” din Ciucea.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a vizitat ansamblul muzeal din Ciucea pentru a se asigura în privința etapelor de implementare ale proiectului.

Consiliul Județean a atras fonduri europene de 16 milioane de euro pentru restaurarea ansamblului muzeal „Octavian Goga”. Radu Rațiu: „Un reper cultural și istoric de importanță națională”

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu: „Ansamblul Muzeal „Octavian Goga” din Ciucea este un reper cultural și istoric de importanță națională”|Foto: Radu Rațiu - Facebook

Modernizarea ansamblului muzeal „Octavian Goga” din Ciucea include două proiecte cu o valoare totală de 16 milioane de euro. Radu Rațiu a verificat stadiul mutării exponatelor, astfel încât în perioada următoare să fie asigurate condițiile pentru debutul lucrărilor.

„Primul proiect, în valoare de 8,53 milioane de euro, vizează reabilitarea și punerea în valoare a clădirilor ansamblului: Castelul, Mausoleul „Octavian Goga”, Casa Ady Endre și anexele, Casa Albă, Casa de pe stâncă, Teatrul de vară care va fi transformat în pavilion de primire, Cabina poartă de lemn și mausoleul temporar.

Cel de-al doilea proiect, de 7,45 milioane de euro, privește restaurarea, conservarea și modernizarea parcului și a împrejmuirilor ansamblului și va începe anul viitor”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, în urma vizitei efectuate în teren.

„Prin aceste investiții, modernizăm și punem în valoare întregul complex muzeal de la Ciucea, un reper cultural și istoric de importanță națională”, a explicat Radu Rațiu.

Astfel, atât domeniul pe care se află Muzeul „Octavian Goga” din Ciucea, cât și clădirile ansamblului muzeal vor intra într-un amplu proces de reabilitare în urma finanțării europene obținute de Consiliul Județean Cluj.

Castelul din Ciucea, o bijuterie arhitecturală a Clujului

Ansamblul „Octavian Goga”, amplasat în localitatea Ciucea, este încadrat în Lista Monumentelor Istorice din județul Cluj și include o serie de imobile cu important potențial turistic ce vor fi reabilitate pentru a fi puse în valoare.

Realizarea proiectului de reabilitare și modernizare a Castelului din Ciucea reprezintă încă un obiectiv atins de administrația județeană în atragerea de fonduri europene pentru a reda frumusețea de odinioară a acestui ansamblu cu o încărcătură istorică aparte.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” din Ciucea se află în proprietatea Consiliului Județean Cluj, cel care îi subvenționează și coordonează activitatea. Din punct de vedere științific muzeul este coordonat de Ministerul Culturii, reprezentat în teritoriu prin Direcția Județeană pentru Cultură Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: