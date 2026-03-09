Pancu, la puterea 11! CFR câștigă cu Dinamo și încheie sezonul regulat pe locul 4

CFR Cluj a câștigat meciul cu Dinamo de luni seara, scor 2-0, și a ajuns la 11 victorii consecutive în campionat.

Formația din Gruia continuă forma bună arătată de când Daniel Pancu este antrenorul principal al echipei.

Clujenii au câștigat și cu Dinamo și au ajuns la 13 victorii în 15 meciuri disputate sub comanda fostului atacant de la Rapid, unsprezece dintre ele fiind în ultimele unsprezece etape din Superligă.

Luni seara, recitalul a fost dictat tot de elevii lui Pancu, care au deschis scorul repede. Cursa lui Lorenzo Biliboc inițiată din propriul teren a fost finalizată cu gol de Karlo Muhar.

Mijlocașul croat a înscris cu un șut la colțul lung, fără speranțe pentru Epassy. Oaspeții au răspuns prin lovitura de cap a lui Kennedy Boateng, reținută de portarul Popa. Djokovic a încercat să marcheze de la distanță, însă portarul alb-roșiilor a prins balonul.

Gazdele aveau să-și dubleze avantajul în finalul primei reprize. Alibek Aliev a reluat în plasă o centrare venită de la Korenica și a stabilit scorul pauzei.

Mijlocașul kosovar putea să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor, însă Epassy a blocat execuția sa din centrul careului, apoi Cordea nu a putut relua în plasă.

Oaspeții puteau reveni pe tabelă în minutul 84, atunci când Djokovic a comis henț în careu iar arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă. Mihai Popa a apărat execuția lui Cătălin Cîrjan de la punctul cu var și a menținut tabela neschimbată până la final.

