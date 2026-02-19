Președintele Nicușor Dan, mesaj la Consiliul pentru Pace: „Putem ajuta la reconstrucția instituțiilor, cum ar fi poliția, justiția, administrația publică”.

Președintele României, Nicușor Dan a luat cuvântul la prima reuniune a Consiliului pentru Pace în Statele Unite ale Americii.

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru că a participat la eleborarea planului de pace în Fâșia Gaza.

„Planul de pace a fost stabil. Ați făcut eforturi și ați avut rezultate și în alte părți ale lumii. Toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea rămâne cum facem să fie așa. De aceea este importantă această intâlnire.

România poate crește numărul de zboruri în această situație pentru a scoate de acolo copiii bolnavi și să îi tratăm în spitale românești. Avem și un precedent pentru asta. Putem ajuta 1.000 de copii și 4.000 de mebri de familie. Avem o expertiză bună în avem o bună experiență în domeniul sistemelor de intervenție în situații de urgență, cum ar fi ambulanțele și sistemele de stingere a incendiilor, și putem ajuta la reconstrucția acestui sistem, pentru că putem dona și unele echipamente”, a spus Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace.

Președintele României a mai precizat că românia oferă deja burse pentru studenții palestinieni și programul poate fi extins pentru a ajuta și la reconstrucția și renovarea școlilor din Gaza.

„În al patrulea rând, cred că cel mai important, avem și o anumită expertiză, putem ajuta la reconstrucția instituțiilor, cum ar fi poliția, justiția, administrația publică. Am făcut acest lucru în alte părți ale lumii, așa că avem o anumită expertiză. Putem contribui cu experți, cu formatori. De asemenea, este important să spunem că avem tradițional relații bune cu poporul evreu și cu poporul palestinian, așa că acest lucru va ajuta. Așadar, puteți conta pe noi”, a conchis Nicușor Dan.

