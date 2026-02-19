Superliga Feminină revine în acest weekend! Meciurile care vor avea loc în județul Cluj

Sfârștiul acestei săptămâni marchează revenirea fotbalului feminin în prim plan.

Superliga Feminină revine în acest weekend | Foto: Superliga Feminină

În acest weekend va avea loc prima etapă din play-off, respectiv play-out, iar județul Cluj are câte o protagonistă în fiecare serie.

Olimpia Cluj a încheiat pe locul secund sezonul regulat, cu 29 de puncte, în spatele Farului Constanța. Prima etapă din 2026 pentru elevele lui Andra Vela va avea loc duminică, de la ora 13:00, pe Arena din Iclod, acolo unde formația își dispută meciurile de pe teren propriu.

Tot duminică va evolua și Olimpia Gherla, în deplasare la Unirea Alba Iulia, duel care va începe la ora 11:00. Cu un succes, jucătoarele antrenate de Kollar Peter vor părăsi prima poziție direct retrogradabilă.

