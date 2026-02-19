CA „Someș” va furniza apă potabilă în satele Făureni și Băbuțiu din comuna Vultureni. Anunțul primarului Paul Cecan.

Compania de Apă „Someș” va furniza apă potabilă în Făureni și Băbuțiu, două sate din comuna Vultureni.

Paul Cecan, primarul comunei Vultureni, anunț despre furnizarea apei potabile | Foto: Captură video Facebook, Paul Cecan

Anunțul a fost făcut de către primarul Paul Cecan.

Conform acestuia, în data de 23 februarie 2026, o echipă de la Compania de Apă „Someș” se va deplasa în Căminul Cultural din satul Făureni, de la ora 9.00 până la ora 15.00.

„Vor veni (cei de la Compania de Apă - n. red.) cu mare parte din contractele pentru furnizarea apei potabile în Făureni. Ulterior ne vom deplasa și în Băbuțiu, zilele următoare, pentru a face același lucru”, a transmis Paul Cecan, într-un clip video, publicat pe pagina sa de Facebook.

El a transmis și taxele pe care trebuie să le plătească locuitorii.

Taxă montare contor - 458,18 lei

Taxă PVR- 87,13 lei

Taxă Aviz principiu - 87,13 lei

„Fac un apel la toți locuitorii de pe raza satelor Băbuțiu și Făureni. Este esențial să faceți legăturile din căminul de branșare în casă, pentru a vi se furniza o apă de calitate de la Compania de Apă. Astfel încât 20-30% din cei care aveți branșamentele făcute să fiți consumatori. De luni (23.02.2026 - n. red.) vor fi montate și contoare. Va putea toată lumea să beneficieze de apă după ce vor fi semnate toate contractele”, a conchis primarul comunei Vultureni.

