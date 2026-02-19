Prefectul Maria Forna: „Sunt peste 200 de animale sălbatice moarte la ferma din Recea-Cristur”. Ferma a încasat subvenții de 10,5 milioane de lei, inclusiv fonduri europene. Dosare penale deschise.

Prefectul Maria Forna a anunțat, joi, un set de măsuri de urgență adoptate în cazul fermei din Recea-Cristur unde au fost descoperite sute de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi.

Prefectura anunță măsuri în cazul fermei din Recea-Cristur, unde au fost descoperite peste 200 de animale sălbatice moarte. Maria Forna: „Cadavrele vor fi neutralizate. Propunem relocarea animalelor rămase”.|Foto: monitorulcj.ro

Marți, mai multe echipe dispuse de Prefectura Cluj s-au deplasat la Recea-Cristur pentru a evalua situația din teren.

În cadrul unei conferințe susținute la sediul Prefecturii Cluj, prefectul Maria Forna a anunțat măsurile adoptate de autorități.

Prefectura anunță măsuri în cazul fermei din Recea-Cristur, unde au fost descoperite zeci de animale sălbatice moarte. Maria Forna: „

La conferința de presă au participat reprezentanții instituțiilor din domeniu care au participat în teren la ancheta din acest caz.

„În urma deplasării echipei mixte pe teren s-a constatat că un număr de 214 cadavre sunt pe terenul fermei – bizoni, bivoli, căprioare și cerbi. Acestea au fost identificate in diferite stadia de descompunere. Au fost identificate resturi de animale moarte din aceste specii. Din cele 214 cadavre – 74 sunt bizoni, 97 cervidee, respectiv bivoli.

Astăzi a fost convocat centrul pentru combaterea bolilor, ce cuprinde reprezentanți ai instituțiilor din domeniu.

Ca primă măsură, s-a decis pentru cele 214 cadavre - conform procedurilor stabilite de DSVSA, în conformitate cu prevederile PE - neutralizarea acestor cadavre, metodă alternativă de carisare.

Foto: arhivă monitorulcj.ro

Presupune identificarea unui teren de pe raza fermei, care a fost stabilit cu sistemul de gospodărire a apelor. Se vor lua toate măsurile pentru ca aceste animale sa fie neutralizate.

În ceea ce privește animalele vii, care se află într-un stadiu avansat de degradare din punct de vedere a sănătății, în perioada următoare terenul va fi dispus pe țarcuri și pe specii, astfel încât să poată interveni specialiștii pentru evaluarea medicală și aplicarea tratamentului corespunzător. Fie relocarea acestor animale pe un fond din apropiere, în cazul în care proprietarii fermei nu vor aplica măsurile pe care le propunem. Animalele vor fi relocate prin ordin de plasare.

Animale lipsite de hrană și condiții improprii. Subvenții încasate de peste 10 milioane de lei

Sunt două elemente esențiale adoptate în această etapă. Reiterez, animalele vii sunt într-o stare avansată de degradare din punct de vedere a sănătății – multe animale nu au capacitatea de a se hrăni, constatări care au fost făcute în teren.

Conform APIA, în această fermă erau 524 de animale în 2025, pe care s-au incasat subventii – 10,5 milioane de lei în anii de activitate ai fermei.

Prefectul a declarat că activitatea comisiei va continua, având în vedere suprafața mare a fermei de 450 ha.

Controale ITM și APIA

„Mâine, voi dispune ITM realizarea unui control. Inițial la fermă erau 20 de angajați, acum sunt doar 3 angajați, există suspiciuni în privința situației acestora și a modului în care sunt remunerați. Situația animalelor poate fi cauzată și de lipsa resursei umane pentru o asemenea fermă cu asemenea efectiv de animale.

În urma discuției cu cei de la APIA Cluj cu privire la subvențiile încasate de societate de la stat și din fondurile europene. Reprezentanții APIA se vor deplasa in teren pentru a face o evaluare cu privire la numarul animalelor vii. Se va face un recensamant al animalelor, inclusive pe specii, și pentru a se constata dacă firma a incasat fonduri pentru animale decedate. Dacă da, de cât timp.

Toate elementele identificate vor fi puse la dispozitia procurorului de caz. Situația este subiectul unei anchete penale. Toate instituțiile publice implicate în această comisie si activitățile intreprinse – toate aceste date vor fi puse la dispozitia organelor abilitate. Am convingerea că vor lua deciziile conform prevederilor legale în acest caz.

Din persepctivă proprie: este o sitaatie regretabilă. Ferma se dorea una de referinta la nivel european. Din păcate, această fermă a ajuns un lagăr al animalelor salbatice”, a mai aduăugat prefectul Maria Forna.

În cauză sunt deschise două dosare penale. Verificările sunt în desfășurare, iar măsurile ulterioare vor fi luate în funcție de constatările organelor de control.

Autoritățile evaluează și situația râului Lonea, afluent al Someșului Mic, ce ar putea fi afectat de identificarea cadavrelor a trei bizoni.

Ferma de bizoni din Recea-Cristur a fost inaugurată în primăvara lui 2014, fiind prezentată drept cea mai mare fermă de acest tip din Europa. Investiția s-a ridicat la peste 2,5 milioane de euro. La momentul deschiderii, în 2014, efectivul de bizoni depășea 270 de animale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: