Garajele din Apahida, demolate. Primar Cristina Belce: „Modernizăm zona centrală”.

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce a anunțat că garajele din zona centrală a comunei au fost demolate.

Garajele din zona centrală din Apahida au fost demolate | Foto: Facebook, Cristina Belce

Anunțul a fost făcut astăzi 19 februarie 2026.

„Garajele din zona parcului mare din Apahida au fost demolate. Această etapă era necesară pentru a putea continua proiectul de reabilitare și modernizare a zonei centrale a parcului din Apahida și pentru a reda acest spațiu comunității. Le mulțumesc celor care aveau garaje construite pe domeniul public pentru spiritul civic și pentru modul exemplar în care au înțeles să se conformeze solicitării. Au eliberat zona fără conflicte, cu responsabilitate și respect față de interesul general”, a anunțat primarul Cristina Belce, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului, perimetrul unde au fost demolate garajele poate fi trata ca un viitor centru modern al comunității – un spațiu deschis, aerisit și funcțional, așa cum merită Apahida.

„Avem nevoie de astfel de zone în Apahida Nouă. Suntem pe un drum nou, iar fiecare pas spre ordine, modernizare și respect față de spațiul public îl facem împreună”, a conchis Cristina Belce.

