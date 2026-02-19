Peste 73% dintre români cred că lucurile merg într-o direcție greșită: corupția și creșterea prețurilor, principalele îngrijorări

Corupția și creșterea prețurilor sunt principalele îngrijorări ale românilor, context în care mai bine de 73% spun că România merge într-o direcție greșită.

Situația economică dificilă, dar și problema corupției sunt indicate de români drept principalele provocări ce ar trebui rezolvate de guvernați.

Potrivit studiului „4 ani de război în Ucraina”, 22.2% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce peste 73% susțin contrariul, arată datele cercetării sociologice realizate de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, la comanda New Strategy Center.

22.2% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 20% în noiembrie 2022, 23.4% în noiembrie 2023, 30.3% în octombrie 2024 și 24.1% în noiembrie 2025).

73.1% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 74.8% în noiembrie 2022, 68.6% în noiembrie 2023, 61.1% în octombrie 2024 și 66.3% în noiembrie 2025), iar 4.7% nu știu sau nu răspund (față de 5.3% în noiembrie 2022, 8% în noiembrie 2023, 8.6% în octombrie 2024 și 9.6% în noiembrie 2025).

Sunt optimiști cu privire la direcția țării mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării în special: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Surse de îngrijorare: corupția și creșterea prețurilor

32.2% dintre români precizează corupția drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează (față de 21.5% în noiembrie 2023). 23.6% menționează creșterea prețurilor (față de 23.6% în noiembrie 2023), 13.4% starea de sănătate proprie și a familiei (față de 18.1% în noiembrie 2023), iar 11.7% starea sistemului de educație (față de 14.3% în noiembrie 2023).

Indică lipsa locurilor de muncă – 9.8% (față de 11.7% în noiembrie 2023), războiul din Ucraina – 6.9% (față de 9% în noiembrie 2023), și starea infrastructurii – 0.7% (față de 1% în noiembrie 2023). Ponderea non-răspunsurilor este de 1.6% (față de 0.8% în noiembrie 2023).

Aleg ca principală sursă de îngrijorare corupția mai ales: votanții USR și AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, angajații din sectorul public. Precizează creșterea prețurilor drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează în special: votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și medie, locuitorii din mediul rural. Votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani și cei cu educație primară menționează într-o proporție mai mare ca restul populației starea de sănătate proprie și a familiei drept sursă principală de îngrijorare. Mai ales votanții PNL și persoanele de peste 60 de ani consideră războiul din Ucraina drept cea mai îngrijorătoare problemă.

Datele sondajului INSCOP Research, realizat la solicitarea New Strategy Center, au fost culese în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1.100 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

