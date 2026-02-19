Tratamentul cultural pe rețetă, extins la Cluj. Tablouri de la Muzeul de Artă vor fi expuse la Spitalul de Boli Infecțioase.

Alte cinci instituții de cultură din Cluj s-au alăturat proiectului „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”.

Proiectul „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”, extins la Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Astfel, pacienții de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) Cluj care beneficiază de tratament la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Opera Națională Română Cluj-Napoca vor primi prescripție și la alte șase instituții de cultură din Cluj.

Următoarele instituții au aderat suplimentar la prioiectul pilot de la Cluj, inițiativă în premieră națională.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Filarmonica de Stat „Transilvania”

Teatrul de Păpuși „Puck”

Opera Maghiară Cluj

Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Joi, 19 februarie 2026, proiectul „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare” a fost extins, tot la Cluj. Anunțul oficial a fost făcut chiar la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, în cadrul unei conferințe de presă.

Mai multe instituții unde pacienții primesc terapie culturală pe rețetă

Inițial, acest proiect, unul în premieră în România a debutat prin parteneriatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Opera Națională Română Cluj-Napoca.

La eveniment a participat Vákár István, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, Ioan Mureșan, coordonatorul proiectului și medicul șef al Ambulatoriului Integrat al instituției spitalicești, Sebastian Armean, precum și managerii instituțiilor culturale care aderă suplimentar la proiect.

„În prima lună de proiect am avut 70 de beneficiari, atât adulți, cât și copii, minorii au fost însoțiți de părinți. Pentru un adolescent a fost orima experiență cu mediul artistic prezent la Operă. Pentru un cuplu de 80 de ani a fost o nouă șansă de a relua participarea consecventă la Operă. Toți au fost încântați de proiect. Beneficiile sunt văzute de oameni. De abia aștept ca acest proiect să fie extins, pentru a putea și noi ca instituție de sănătate publică să oferim mai multe variante. Vom face niște studii știițifice, prin chestionare pe toată durata perioadă, pentru a vedea impactul”, a declarat medicul șef al Ambulatoriului Integrat SCBI Cluj, Sebastian Armean.

A luat cuvântul și Vákár István, vicepreședintele CJ Cluj, care a explicat cum a fost luată decizia de a extinde acest proiect.

„M-a câștigat foarte mult energia coordonatorului. Am făcut demersuri. Procesul a fost ușor, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe a fost foarte receptiv. E bine că punem la masă lumea de sănătate și lumea de cultură. Se nasc niște sinergii. Merită investit în asta. Sperăm că va fi extins la nivel național, precum alte proiecte care au pornit de la Cluj. Se dă cultuă pe rețetă”, a declarat Vákár István.

A transmis un mesaj președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

„Ne bucurăm că alte șase instituții culturale clujene, extrem de apreciate, dintre care patru subordonate Consiliului Județean, au înțeles importanța acestei inițiative absolut lăudabile, care-și propune o abordare holistică a sănătății. În acest moment, cele opt instituții sunt pregătite să le oferă pacienților Spitalului de Boli Infecțioase o conectare la activități non-clinice, ca parte a unui proces complet de îngrijire și însănătoșire. De asemenea, țin să felicit și conducerea spitalului pentru că a aderat la acest demers inovator, unic în România. Ne dorim ca acest model, care îmbină beneficiile procedurilor și protocoalelor medicale cu cele emoționale și mintale să fie replicat la nivel național. Clujul este, din nou, un deschizător de drumuri din acest punct de vedere, iar acest lucru ne onorează”.

Așa arată un model de prescripție culturală | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Despre acest proiect a vorbit și Lucian Nastasă-Kovács, directorul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, de acum, instituție colaboratoare.

„Muzeul de Artă Cluj a fost deschis întotdeauna spre asemenea tipuri de inițiative. În trecut am avut expoziții și am experimentat chiar pentru cei cu deficiențe de auz și de văz. De data aceasta este un cadru legalizat. Mă bucur că oamenii din sistemul medical au gândit cultura ca o formă de terapie, ci nu ca o povară financiară. Deja sunt contracte semnate. Vom avea primul flux de vizitatori. Înafară de gratuitate asigurăm tururi ghidate în română și în alte patru limbi”, a spus Lucian Nastasă.

Expoziție a Muzeului de Artă Cluj la Spitalul de Boli Infecțioase

Totodată Nastasă a propus ca Muzeul de Artă să aibă o expoziție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj.

Managerul SCBI Cluj, Ioan Mureșan a fost deschis inițiativei și a acceptat.

„Ne bucurăm că ați propus asta. Se mai leagă ceva. Categoric. Avem un hol mare. Acolo se prezintă și cunoscători de artă. Nu refuzăm oferta dumneavoastră. Avem și acum acolo un tablou minunat, iar lumea îl admiră. Nu există riscuri de infecții și microbi, deoarece stăm foarte bine pe partea de curățenie. Ne bucurăm dacă adăugam și la spital, nu doar în ambulatoriu. Vă vom căuta”, a declarat Ioan Mureșan.

Potrivit coordonatorului proiectului, SCBI nu este străin de aceste demersuri, deoarece la spital au mai fost concerte în 2024, de Crăciun și de Paște.

A mai vorbit și Silvia Sbârciu, managerul Filarmonicii de Stat „Transilvania”

„Benefiiciile meloterapiei sunt deja cunoscute. Este o știință. Noi am încercat să aducem programe. Acest parteneriat ne va facilita și nouă absorbția unui public, care nu este neapărat cunoscător de muzică clasică, dar își dorește să vină la concerte sinfonice. Deschide orizonturi inițiativa. Este o bucuria că se prescrie cultură. Avem programe bine gândite pentru toate categoriile de beneficiari, pentru cei care își doresc să afle cât mai multe despre muzica clasică.

A mai luat cuvântul și managerul Muzeului Etnografic, Tudor Sălăgean.

„Ne bucurăm foarte mult că un asemenea proiect de domeniu medical a ajuns și în România. Instituțiile de cultură își doreau de foarte mult timp ca această conexiune să se realizeze. Muzeul Etnografic al Transilvaniei are o experiență lungă de proiecte destinate persoanelor din categorii vulnerabile, mai ales persoanele cu dizabilități. Avem o expoziție tactilă permanentă și personal format pentru a interacționa cu oameni cu deficiențe de vedere și auz. Vom găzdi orice eveniment inițiat în cadrul acestui proiect.

Cultura, tratament GRATUIT pentru clujeni

Totul a pornit de la ideea că sănătatea nu depinde doar de tratamente medicamentoase, ci și de factorı sociali, emoționali și de apartenența la comunitate, prescripția socială este o metodă de promovare a sănătății prin care profesioniștii din domeniul medical (în special medicii de familie sau asistenții sociali) nu recomandă doar medicamente, ci și activități sau resurse sociale care pot îmbunătăți starea de sănătate și bunăstarea pacientului. Astfel, pacientului îi sunt recomandate participarea la grupuri de spriiin pentru anxietate sau depresie, implicarea în activități de voluntariat sau cluburi comunitare, cursuri de fitness, dans sau orice formă de mişcare, activități de grădinărit, artă sau muzică.

Ca extensie, prescriptia culturală se referă la recomandarea de activități culturale, ca mijloc de promovare a sănătății fizice și psihice prin participarea la:

concerte

spectacole de teatru

expoziții de artă

ateliere de pictură

muzică sau dans

încurajarea lecturii

scrisului creativ

vizitării muzeelor

explorarea tradițiilor și patrimoniului cultural local

Proiectul pilot „Prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare”, a fost lansat, în premieră națională, la Cluj-Napoca, iar acum și mai multe instituții locale de profil s-au alăturat inițiativei.

Proiectul-pilot se adresează, într-o primă etapă, unui număr de 300 de beneficiari. Aceștia provin din rândul pacienților Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și vizează toate patologiile unității sanitare, unul dintre criteriile esențiale fiind dorința pacienților de a se implica activ, în scopul validării științifice.

Beneficiarii acestor servicii culturale, fie că este vorba de copii, adulți sau vârstnici, se bucură de vizite și tururi ghidate gratuite la muzee și bilete cu valoare zero la spectacole de operă, balet și teatru. Ca metodologie de selecție, pacienții vor fi identificați în urma unei evaluării medicale întreprinse de medicul curant. Acesta va decide care pacienți au nevoie, pe lângă intervenții farmacologice sau nonfarmacologice, și de o prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare, ca modalitate de intervenție non-clinică, complementară actului medical.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: