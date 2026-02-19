Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles III, a fost arestat joi, în cadrul anchetei privind legăturile sale cu finanțatorul Jeffrey Epstein.

Prințul Andrew al Marii Britanii, Ducele de York, la încoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii și a reginei Camilla la Westminster Abbey, Londra, Marea Britanie, 06 mai 2023 (republicată la 19 februarie 2026). Potrivit BBC, Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, a fost arestat la 19 februarie sub suspiciunea de abuz în funcție publică. ANDY RAIN - EPA/Agerpres

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, potrivit BBC.

Potrivit presei britanice, el este suspectat de abuz în funcție publică și de transmiterea unor informații confidențiale.

Fostul prinț Andrew împlinește astăzi 66 de ani.

Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat de poliţia britanică sub suspiciunea că ar fi divulgat informații confidențiale infractorului sexual Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea o funcție publică, cea de reprezentant special pentru Comerț.

Controverse legate de relația cu Epstein și furnizarea de informații confidențiale

Conform unui e-mail datat 24 decembrie 2010, adresat infractorului sexual condamnat și finanțatorului american și găsit în dosarele Epstein de la Departamentul de Justiție al SUA, „Ducele” - cu alte cuvinte, Andrew Mountbatten-Windsor - a transmis un raport confidențial privind oportunitățile de investiții internaționale în provincia Helmand din Afganistan.

Prințul, acum căzut din dizgrație, era pe atunci trimis special al Regatului Unit pentru comerț internațional, funcție pe care a deținut-o între 2001 și 2011.

Acest e-mail vine după alte documente, tot din dosarele Epstein, care sugerează că Andrew i-ar fi furnizat finanțatorului american rapoarte în 2010 despre vizite de lucru în China, Singapore și Vietnam.

De asemenea, fratele regelui Charles este suspectat că i-ar fi transmis documente confidențiale lui Epstein în timp ce era ministru în guvernul lui Gordon Brown. Anterior, poliția a efectuat percheziții la două dintre reședințele sale, una în Londra și cealaltă în Wiltshire.

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, a negat constant acuzațiile aduse.

