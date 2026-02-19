Când aflăm dacă am pierdut sau nu 231 mil. euro din PNRR? Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru: „Punem o nouă lumină asupra cererii de plată”

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru a anunțat când află România dacă va primi sau nu 231 millioane de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru a anunțat când află România dacă va primi sau nu 231 millioane de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi, 19 februarie 2026, că a notificat Comisia Europeană cu privire la evoluția legată de jalonul pensiilor pentru magistrați, iar după promulgarea legii și publicarea sa în Monitorul Oficial autoritățile române vor retransmite în sistemul de schimb oficial de informații dovada îndeplinirii acestui jalon inclus în cererea de plată nr. 3 din PNRR.

„Am avut o comunicare informală cu Comisia Europeană, am avut o comunicare tehnică cu Comisia Europeană, în care am atenționat cu privire la această evoluție legată de jalonul privind pensiile magistraților. Asta ce înseamnă? Înseamnă că am notificat inclusiv demersurile pe care le vom pregăti, am anunțat faptul că vom reface și retransmite în sistemul de schimb oficial de informații cu Comisia Europeană, Cover Note-ul, deci documentul care prezintă dovada îndeplinirii jalonului. Așteptăm promulgarea și numărul din Monitorul Oficial pentru a încheia acel document și vom avea o scrisoare în care vom explica toate demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată 3 în ceea ce privește modul în care România și-a îndeplinit acest jalon”, a afirmat Pîslaru, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Când aflăm dacă mai primim sau nu 231 de milioane de euro prin PNRR?

El a precizat că promulgarea legii privind pensiile magistraților este iminentă.

„Promulgarea este iminentă, (...) sunt în directă legătură pentru a vedea exact momentul și suntem pregătiți să trimitem aceste informații. Cu privire la răspuns, ce vă pot spune este (...) că analiza cererii de plată 3 va lua în calcul argumentele pe care noi le vom depune. (...) Pentru mine, ceea ce era foarte important era să mă asigur că, deși suntem la 13-lea ceas, o întârziere de mai mult de două luni peste 28 noiembrie, cel puțin prin modul în care ne mișcăm și punem problema, relațiile pe care le avem la Bruxelles, vom putea depune în timp util aceste informații ca să poată să fie luate în calcul în analiza pe cererea de plată 3. Asta este ceva important. Răspunsul nu poate să întârzie mai mult de luna martie, aș îndrăzni să spun prima jumătate a lunii martie, pentru că se depășește perioada aceea de analiză uzuală”, a explicat ministrul.

Dragoș Pîslaru și-a asumat o eroare de comunicare, după ce săptămâna trecută a anunțat într-o postare pe Facebook că România a pierdut oficial 231 de milioane de euro, ulterior a modificat textul.

„A fost o eroare de comunicare pe care mi-o asum. Ideea în spate este așa - la momentul întâlnirii de la Bruxelles, Comisia Europeană ne anunțase că, la momentul respectiv, în lipsa unor dovezi cu privire la promulgarea acestei legi, din perspectiva dumnealor, subiectul este închis și România pierde acei bani. În momentul în care a fost acea amânare, a existat o problemă de comunicare în echipa pe care o am în acest sens și cumva am corectat în spațiul public”, a susținut Dragoș Pîslaru.



