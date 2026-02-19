Conducerea lui „U” Cluj a reacționat după sancțiunea primită de Cristiano Bergodi!

Andrei Cordea, jucător la CFR, și Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, și-au aflat pedepsele în urma eliminărilor primite în meciul dintre cele două echipe, din 7 februarie.

Radu Constantea este președintele Universității Cluj | Foto: Radu Constantea Facebook

Potrivit celor de la Gazeta Sporturilor, Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru o lună și amendat cu 10.000 de lei, în timp ce Andrei Cordea va lipsi trei meciuri și va avea de plătit o amendă de 5.000 de lei.

Întrucât ultima etapă din sezonul regulat va avea loc pe 7 martie, adică exact când se împlinește o lună de la derby-ul CFR - „U” Cluj, „studenții” îl vor avea din nou pe bancă pe italian la prima etapă din play-off sau din play-out.

Cazul lui Cordea va lua sfârșit mai devreme. El a absentat deja de la două meciuri ale CFR-ului și urmează să nu poată fi folosit nici la duelul cu Petrolul, programat sâmbătă, ceea ce înseamnă că el va putea juca în ultimele două meciuri, contra Farului (deplasare) și Dinamo (acasă).

Radu Constantea: „O decizie corectă!”

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a reacționat în urma sancțiunii aplicate lui Bergodi în urma incidentelor din derby. El crede că măsura aplicată în cazul său a fost una corectă și pe măsura faptelor sale, astfel că nu se pune problema ca italianul să fie demis.

„O decizie corectă, o acceptăm și ne pregătim de următoarele meciuri. Mai avem de acumulat puncte pentru a fi în play-off, dar îl așteptăm pe Cristiano Bergodi după ce își va ispăși pedeapsa. Va reveni pe banca tehnică.

Am vorbit puțin cu dânsul după această decizie, a conștientizat greșeala și cred că suspendarea este corectă. Așteptăm să treacă cât mai repede această perioadă și să fie alături de noi.

Avem un program extrem de dificil, jucăm cu trei echipe angrenate în lupta pentru play-off. Încercăm să acumulăm cât mai multe puncte pentru a ajunge în play-off. E bine unde am ajuns, ținând cont de începutul sezonului, care a fost unul modest. Am făcut multe puncte de când a venit Cristiano Bergodi”, a spus oficialul Universității Cluj pentru sursa citată.

