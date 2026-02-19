Gafa lui Trump la Consiliul pentru Pace: L-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a fost numit „prim-ministru” de către Donald Trump, președintele SUA.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu Donald Trump la Consiliul pentru Pace | Foto: Administrație Prezidențială

Președintele american Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru.

Donald Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan

Prim-ministrul Dan din România (…) un popor minunat. Mulți dintre voi vin aici să muncească să ne ajute aici în America. Sunt oameni de bază. Sunteți oameni absolut fantastici”, a declarat Donald Trump despre președintele Nicușor Dan și România.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi, 19 februarie 2026, că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace, în cadrul reuniunii inaugurale a acestuia organizate la Washington, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro.



Misiunea inițială a Consiliului pentru Pace este de a contribui la reconstrucția Fâșiei Gaza, dar liderul de la Casa Albă a dotat noua inițiativă cu o vocație mai ambițioasă vizând soluționarea conflictelor.

Trump a spus, de asemenea, că diverși aliați ai SUA vor contribui cu peste 7 miliarde de dolari la eforturile de reconstrucție a enclavei palestiniene.

„Sunt bucuros să anunț că Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrein, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit au contribuit cu peste 7 miliarde de dolari la pachetul de ajutor”, a spus liderul american în reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.



Consiliul pentru Pace, condus de președintele american Donald Trump, a fost conceput pentru a se pune capăt conflictului din Fâșia Gaza, dar Carta sa îi încredințează un obiectiv mai amplu, cel al soluționării conflictelor militare din lume.



Potrivit textului de opt pagini trimis în urmă cu câteva săptămâni statelor „invitate” să participe, „Consiliul pentru Pace este o organizație internațională ce vizează promovarea stabilității, restabilirea unei guvernări fiabile și legitime și garantarea unei păci durabile în regiunile atinse sau amenințate de conflicte”.

Textul insistă, printre altele, pe „necesitatea unei organizații de pace internaționale mai agile și eficace”.

Donald Trump va fi „primul președinte” al Consiliului pentru Pace, ale cărui puteri prevăzute sunt extrem de extinse: el va fi singurul abilitat să „invite” alți șefi de stat și de guvern să se alăture inițiativei și va putea revoca participarea lor în caz de „veto cu o majoritate de două treimi din statele membre”.

Fiecare stat exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani, cu excepția statelor membre ce virează cel puțin 1 miliard de dolari în conturile Consiliului pentru Pace în primul an ce urmează intrării în vigoare a Cartei, mai menționa textul, fără a face alte precizări.

Planul președintelui SUA pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza prevede că cei 15 membri ai viitorului Comitet național pentru administrarea Fâșiei Gaza (NCAG), sub egida Consiliului pentru Pace, vor gestiona Fâșia Gaza până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va pune în practică un program de reforme.

