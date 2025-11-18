Cum afectează reforma administrației Consiliul Județean Cluj? Radu Rațiu: „Reforma administrativă în țară trebuie făcută sub o formă sau alta”.

Consiliul Județean poate pierde câteva zeci de angajați în urma reformei administrative. Unele servicii vitale, precum Salvamont, ar putea fi de asemenea afectate. „Nu avem un aparat administrativ stufos, deci nu stăm rău. Dar reforma în țară trebuie făcută”, spune Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Radu Rațiu, despre reforma administrației: „Trebuie făcută”. Cum afectează proiectul de reorganizare promovat de Guvern activitatea Consiliului Județean Cluj?|Foto: monitorulcj.ro

Coaliția de guvernare a agreat săptămâna trecută o variantă finală privind reforma administrației care prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrație.

Conform ultimei simulări realizate la Consiliul Județean Cluj, administrația județeană clujeană ar putea pierde câteva zeci de angajați.

Cum afectează reforma administrației Consiliul Județean Cluj? Radu Rațiu: „Reforma administrativă în țară trebuie făcută sub o formă sau alta”

În vara acestui an, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj semnala că reorganizarea administrativă va afecta instituțiile cu un aparat administrativ supradimensionat.

În acest sens, administrația județeană nu va fi afectată semnificativ, chiar dacă o parte din personal ar putea fi redus.

„În această dimineață am făcut o simulare pe ultima variantă avută în discuție. La nivelul județului Cluj nu stăm rău din acest punct de vedere pentru că nu avem un aparat administrativ stufos”, a anunțat Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, în cadrul unei intervenții radio locale.

Chiar dacă reorganizarea promovată de Guvern nu va afecta funcționarea Consiliului Județean Cluj, în condițiile în care județul Cluj se situează peste media națională în ceea ce privește eficiența aparatului administrativ, unele activități esențiale, precum Salvamont, nu trebuie să fie perturbate, semnalează Radu Rațiu.

„În același timp, avem unele activități pe care nu toate județele le au, dar care au o importanță majoră. Spre exemplu, Salvamont: nu toate județele au acest serviciu, dar ei intră la calculul angajaților.

Dar pe ultima variantă de reformă administrativă, ar fi vorba de o diminuare de câteva zeci de angajați, ceea ce nu ar fi un lucru problematic pentru instituția noastră. O reformă administrativă în țară trebuie făcută, într-un fel sau altul. Trebuie ținut cont de mai multe aspecte. Acum este vorba de o diminuare a cheltuielilor statului”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.

Conform ultimei variante a reformei administrative, anunțate recent de ministrul Dezvoltării Cseke Attila, partidele din Coaliție au ajuns la un acord privind reducerea cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: