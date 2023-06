Zborurile Cluj-New York, tot mai aproape de realitate! Continuă devierea Someșului în zona Aeroportului

Lucrările de deviere a Someșului în zona Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, pentru prelungirea pistei de decolare-aterizare, continuă și în 2023.

Continuă devierea Someșului în zona Aeroportului. FOTO: Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa a anunțat că proiectul privind „Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj” continua. Astfel, reprezentanții ABAST arată că, în această perioadă, se lucrează la devierea Someșului Mic în zona aeroportului.

Suma alocată în 2023 pentru devierea Someșului în zona Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, pentru a permite prelungirea pistei la 3.500 de metri, este de 5,8 milioane de lei.

„Lucrările la obiectivul de investiții «Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj» continuă. În acest an, suma alocată pentru derularea lucrărilor este de 5.800.000 lei. În momentul actual, se execută lucrări de regularizare și consolidare a albiei Someşului Mic. Lucrările de deviere a Someşului Mic în zona aeroportului sunt necesare pentru extinderea pistei”, a transmis Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa.

Îndiguiri, în apropierea Aeroportului

Investiția vizează implementarea infrastructurii adecvate pentru reducerea riscului la inundaţii şi diminuarea efectelor negative ale acestora, pe cursul râului Someşul Mic şi pe afluenţii acestuia (Becaş, Murători, Zăpodie, Canalul Morii), pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca şi al comunei Apahida.

Proiectul constă în următoarele capacități fizice:

• Lucrări de regularizare și consolidare a albiei Someşului Mic, pe o lungime de 7,35 kilometri;

• Îndiguiri în zona Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, pe o lungime de 7,90 kilometri;

• Lucrări de amenajare a afluenților, pe o lungime de 14,80 kilometri.

Valoarea totală a acestor lucrări este de 147.563.070 lei.

Termenul de finalizare estimat este anul 2025. „Lucrările vor fi executate în funcţie de sursele de finanţare asigurate de către ordonatorul principal de credite, prin programele anuale de investiţii”, mai arată reprezentanții ABAST.

Tișe: „Am primit promisiuni că Ministerul Apelor va continua investiția”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat recent că a primit asigurări din partea ministrului Mediului că devierea Someșului pentru prelungirea pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj va continua.

Devierea cursului de apă va permite prelungirea pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj la 3.500 de metri și aterizarea aeronavelor de mare tonaj pentru efectuarea de zboruri transcontinentale. Lucrările rămase de executat sunt estimate la 8 milioane de euro.

„Partea de pistă este o investiție importantă, dar pentru a putea rezolva prelungirea până la 3.400 de metri este nevoie să fie finalizate lucrările de deviere a Someșului. Aceste lucrări la devierea Someșului țin de Ministerul Apei. Anul trecut au fost estimate costurile lucrărilor care au rămas de realizat la 8 milioane de euro, deci nu e o sumă foarte mare. Ministrul a promis sprijin în continuare, și ân acest an s-a lucrat și se va lucra la devierea Someșului, sigur, într-un ritm în care va fi asigurată finanțarea. Cred că această deviere a Someșului va fi terminată cât mai repede, pentru că nu mai sunt multe lucrări de făcut, iar în zona respectivăm, Someșul nu mai are probleme de inundabilitate sau alte impedimente care țin de proprietăți. Noi în fiecare an expropriem suprafețe mari de eren și încercăm să depășim și cu resurse financiare aceste exprorieri. Discuția a fost de a aloca finanțare mai departe și am primit promisiuni că da, Ministerul Apelor va continua să investească și să finanțeze lucrarea de deviere a Someșului”, a declarat Alin Tișe, la un post local de radio.

Până în 2030-2032, Clujul ar putea avea zbor direct spre New York, declara anul trecut directorul general al Aeroportului, David Ciceo. Aerogara din Cluj va înregistra, în 2035, circa 7 milioane de pasageri anual, și odată cu atingerea acestui prag, un nou terminal va fi construit pe Aeroportul Cluj. Până atunci, administrația și propune să extindă terminalul de plecări, cu co-finanțare din fonduri europene. În prezent, la aeroport se lucrează deja la o cale de rulare nouă, finanțată în proporție de 50% din fonduri UE, dar și la alte proiecte cu bani europeni.

