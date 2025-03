Aeroportul Cluj ar putea obține finanțare de sute de milioane de euro, prin emisiuni de obligațiuni. Alin Tișe: „Nu mai stăm cu mâna întinsă la Guvern”.

Aeroportul Cluj ar putea obține finanțare de 200 – 300 de milioane de euro prin emisiunile de obligațiuni pe bursă, bani ce vor permite dezvoltarea aerogării clujene. „Am putea intra într-o nouă etapă de dezvoltare”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

După cum arată Alin Tișe, Aeroportul din Cluj ar putea trece la următorul nivel de dezvoltare în urma unui demers la care a recurs și Consiliul Județean Cluj: emiterea de emisiuni de obligațiuni pe bursă.

Astfel, în toamna lui 2023, Consiliul Județean Cluj lansa o primă emisiune de obligațiuni a județului, în valoare de 75 de milioane de euro, demers ce a asigurat acoperirea a două credite existente, precum și finanțarea unor importante proiecte de infrastructură ale Clujului.

Potrivit propunerii avansate de președintele Consiliului Județean, Aeroportul Cluj ar putea continua seria investițiilor cu impact masiv asupra infrastructurii aeroportuare și a confortului pasagerilor prin fonduri obținute din emisiunile de obligațiuni.

Tișe: „Cea mai modernă sursă de finanțare posibilă”

„Anul trecut, noi am făcut o operațiune aparent complicată, dar foarte simplă, de emitere de obligațiuni județene. A fost un real succes. În câteva zile s-au cumpărat pe piață obligațiuni de aproximativ 70 de milioane de euro.

A fost unul dintre cele mai de succes operațiuni ale Bursei de Valori București (BVB). Este o procedură simplă și transparentă. Am apelat la o firmă specializată pentru acest proces. În trei zile, am am obținut cele 70 de milioane de euro necesare pentru dezvoltarea proiectelor din Cluj”, a explicat, marți, Alin Tișe, în cadrul unei conferințe de presă pe tema bugetului susținute la Consiliul Județean Cluj.

Extinderea pistei de la Aeroport, terminal cargo și cursă spre New York

Printre proiectele de impact ce ar putea fi finanțate din fondurile obținute din emsiunile de obligațiuni se numără proiectul extinderii pistei aeroportuare, realizarea terminalului cargo, precum și introducerea unei curse spre New York de pe Aeroportul Internațional Cluj.

„Este nevoie de prelungirea pistei actuale, un terminal cargo, un nou terminal dacă ne gândim la acel zbor de New York și la 20 de milioane de pasageri pe an. De ce să nu ne dorim asta? Dacă am reuși să atragem capital privat printr-o emisiune de obligațiuni, vă pot garanta că Aeroportul ar putea lua de pe piață 200-300 de milioane de euro. Aeroportul este acum profitabil. Astfel am putea intra într-o nouă etapă de dezvoltare”, a explicat Alin Tișe.

De altfel, Consiliul Județean Cluj și Aeroportul Cluj au avut primele dezbateri cu privire la oportunitatea obținerii finanțării prin emsiuniile de obligațiuni.

„Am avut o discuție cu directorul Aeroportului. Acesta a discutat ulterior cu directorul Bursei de Valori București. Ne-am întâlnit și am făcut schimb de documente pentru a vedea dacă ar fi posibil același lucru. Dorința mea ar fi, dacă s-ar putea, să atragem finanțare din mediul privat din bursă pentru Aeroport. Ar însemna cea mai modernă sursă de finanțare posibilă.

Ar fi primul Aeroport din România care ar apela la această metodă. Ar fi vorba de un împrumut prin aceste emisiuni de obligațiuni și banii ar putea fi folosiți pentru Aeroport și să nu mai stăm cu mâna întinsă la Guvern”, a adăugat președintele Consiliului Județean Cluj.

