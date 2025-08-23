Noi criterii pentru funcția de șef de secție în spitale, anunțate de Ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat noile reglementări privind ocuparea și evaluarea funcțiilor de șef de secție, laborator sau serviciu medical în spitale.

Viitorii șefi vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță și vor fi monitorizați anual, potrivit Digi24.ro

Examenul pentru ocuparea funcției va fi bazat pe proiecte de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu obiective concrete și măsurabile.

„Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Alexandru Rogobete a mai precizat că elimină concursurile formale și se introduc criterii de performanță și evaluare continuă. Printre aceste criterii se numără organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical.



