„Am rămas mereu un suporter al echipei”. Ce a transmis Andrea Mandorlini după revenirea la CFR Cluj

Antrenorul italian Andrea Mandrolini se întoarce pe banca tehnică a CFR-ului, pentru al treilea mandat în ultimii 14 ani.

Mandrolini s-a înțeles rapid cu oficialii ardeleni și a transmis primele impresii după revenire | Foto: CFR 1907 Cluj- Facebook

Demis în ianuarie 2024, acesta a rămas aproape de club, iar după plecarea lui Dan Petrescu a fost prima opțiune a conducerii din Gruia.

Mandrolini s-a înțeles rapid cu oficialii ardeleni și a transmis primele impresii după revenire, chiar înaintea pregătirilor de la Brăila.

„Încă nu e nimic semnat, dar sunt foarte fericit să mă întorc. Am rămas mereu un suporter al echipei. Îmi pare rău pentru situația lui Dan Petrescu, care a făcut multe pentru club, dar așa e fotbalul. Nu e un moment ușor, timpul e scurt, dar trebuie să mergem înainte. Sper ca povestea aceasta să fie diferită”, a declarat tehnicianul pentru Prosport.

Primul test al italianului pe banca CFR-ului va fi confruntarea cu Oțelul Galați, duminică, 24 august, de la ora 16:15.

