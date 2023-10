Mai multe avioane pe Aeroportul Cluj și mai puțin zgomot. O nouă cale de rulare, finalizată: „Zgomotul se va atenua” VIDEO

Noua cale de rulare paralelă cu pista a fost finalizată la Aeroportul Internațional Cluj. De acum vor putea fi operate mai multe aeronave, mai „puțin zgomotoase”, iar decolările se vor efectua preponderent spre Apahida, nu deasupra orașului Cluj-Napoca.

Noua cale de rulare paralelă cu pista, finalizată la Aeroportul Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a finalizat proiectul „Cale de rulare paralelă cu pista”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare 2014-2020.

Prin acest proiect s-a construit o nouă cale de rulare pe Aeroportul Internațional Cluj, având în vedere creșterea numărului de pasageri, dezvoltarea rețelei de rute și creșterea numărului de mișcări aeronave.

Plan de situația - Cale de rulare paralelă cu pista la Aeroportul Internațional Cluj / Foto: monitorulcj.ro

„Aeroportul a avut o creștere importantă a traficului. Dacă în 1996 am avut 32.000 de pasageri, la două zboruri interne Cluj-București, am reușit să devenim un aeroport internațional-regional important pentru această parte a Europei. În 2019 am avut 2,9 milioane de pasageri. Din cauza crizei COVID-19, numărul a scăzut dramatic. 899 de mii. Ce este relevant este că, jumătate dintre cei 899.000 de pasageri au fost în primele trei luni - ianuarie, februarie, martie. Aeroportul a făcut un efort extraordinar astfel încât să depășim această criză. Anul trecut am finalizat cu 2,6 milioane pasageri și în acest an vom depăși pentru prima dată 3,1 milioane pasageri”, a explicat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, în cadrul conferinței de presă de inaugurare a căii de rulare.

Evoluția traficului total de pasageri pe Aeroportul Internațional Cluj, între 1996-2023 / Foto: monitorulcj.ro

Astfel, după finalizarea acestei căi de rulare, mai multe aeronave pot fi operate pe Aeroportul Cluj, în condiții de siguranță și securitate crescute, atât pentru pasageri, cât și pentru avioane.

Cale de rulare paralelă cu pista / Foto: monitorulcj.ro

Avantajele realizării noii căi de rulare:

va permite operarea aeronavelor de categoria C și cod superior acesteia

asigură infrastructura pentru operarea unui număr mai mare de aeronave

determină fluidizarea operațiunilor aeroportuare desfășurate la sol

crește gradul de siguranță pentru pasageri și pentru aeronavele care operează pe aeroport

cresc performanețele operaționale

„Noua cale de rulare pe care am prezentat-o astăzi este deosebit de importantă pentru fluidizarea traficului, pentru creșterea siguranței, având în vedere că s-a mărit mult numărul de pasageri și numărul de mișcări aeronave. Această cale de rulare deja este operațională”, a mai spus David Ciceo.

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare este de 84.271.924,95 lei, iar valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 27.397.795,78 de lei.

Mai puțin zgomot în oraș

Atât finalizarea noii căi de rulare și operarea unor aeronave mai „silențioase”, cât și alte proiecte care vor fi gata în curând pe Aeroportul Cluj, vor duce la diminuarea zgomotului cauzat de zborurile deasupra orașului Cluj-Napoca.

„Bineînțeles, pe perioada lucrărilor nu s-a putut respecta și au fost mai multe decolări peste oraș. În acest moment, decolările și aterizările se realizează preponderent spre Est, spre Apahida. Din punct de vedere al zgomotului, să știți că respectăm absolut toate reglementările, facem măsurători și îndeplinim toate standardele. Odată cu extinderea pistei la 3.400 de metri se va atenua foarte mult zgomotul peste oraș. Deja dacă decolează cu 1 km spre Est, înalțimea aeronavei, deasupra orașului, va fi mai sus. Zgomotul se va atenua. Ce este relevant: faptul că noile aeronave sunt mult mai puțin zgomotoase. Va fi, de asemenea, o îmbunătățire în viitor”, a transmis David Ciceo, în cadrul unei conferințe de presă.

Aeronave la Aeroportul Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Mai multe parcări pentru aeronave

De asemenea, David Ciceo a vorbit și despre spațiile de parcare pentru aeronave. Într-o lună, patru noi locuri de parcare pentru avioane vor fi finalizate:

„Având în vedere dezvoltarea traficului, am demarat noi locuri de parcare pentru aeronave. La sfârșitul lunii noiembrie vom finaliza patru locuri de parcare, o suprafață de aproximativ 33 de mii de metri pătrați, cofinanțat 50% din fonduri europene și bugetul de stat. Este foarte important pentru că în această vară a trebuit să refuzăm. Cu aceste locuri ajungem la zi (…) Noi am extins periodic, treptat, locurile de parcare. În 2014, unde am făcut două locuri, acum avem opt locuri și sunt insuficiente. Din păcate, a trebuit să refuzăm aeronave, mai ales pe perioada UNTOLD când avem solicitare foarte mare, dar cu cele patru noi locuri vom ajunge la zi. Iar anul următor, din fonduri proprii, va trebui să demarăm încă patru locuri de parcare”, a spus directorul aeroportului.

Platformă pentru aeronave, în lucru la Aeroportul Cluj / Foto: monitorulcj.ro

Proiectele aflate în prezent în implementare sunt 8 la număr:

Extindere terminal pasageri plecări pe latura de Nord Platformă de staționare aeronave Clădire remiză PSI dotată și utilată Echipamente aeroportuare pentru deszăpezirea/degivrarea/antigivrarea suprafețelor de mișcare și determinarea gradului de frânare Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj Conformarea sistem de balizaj și de iluminare cu specificațiile din Regulamentul 139/2014 Autospecială electrică de degivrare/antigivrare aeronave Asigurare condiții de operare CAT. III la pista de decolare aterizare 07-25

Toate aceste proiecte costă, împreună, în total, aproximativ 500 de milioane de lei.

„Am reușit să implementăm foarte multe proiecte pe fonduri europene. Partea foarte bună este că cele pe siguranță au fost cofinanțate 98%, iar noi, aeroportul, am pus doar 2%. Până la sfârșitul anului vom finaliza un gard perimetral inteligent, dotat cu senzori, cameră video, inteligență artificială, o nouă remiză PSI, un nou sistem TVCI, conformarea baleiajelor după noile regulamente și, în mare parte, vom finaliza și extinderea terminalului - 7200 mp în plus. Finalizarea acestuia va fi la sfârșitul lunii martie 2024”, a declarat David Ciceo.

David Ciceo, director general al Aeroportului Cluj, la conferința de presă din 27.10.2023 / Foto: monitorulcj.ro

