Pensionarii clujeni vor primi bilete pentru tratament balnear. Care este procedura de ridicare

Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat că i-au fost repartizate 219 bilete de tratament aferente seriei 13, destinate pensionarilor din județ.

Pensionarii clujeni vor primi bilete pentru tratament balnear. | Foto: depositphotos.com

Pentru a beneficia de aceste bilete, solicitanții trebuie să depună o cerere tip, un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau specialist și, după caz, alte documente prevăzute de legislație.

„Casei Județene de Pensii Cluj i-au fost repartizate un număr de 219 bilete de tratament aferente seriei 13. (...) Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear”, a transmis instituția.

De unde se pot ridica biletele

Biletele pot fi ridicate din data de 27 august 2025, de la sediul instituției, ghișeul nr. 8, conform programului de lucru: luni–joi între orele 8:00 și 14:00, iar vineri între 8:00 și 13:00. Ultima zi pentru ridicarea biletelor este 8 septembrie 2025, iar redistribuirea lor va avea loc pe 9 septembrie 2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: