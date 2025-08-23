U Cluj primește vizita lui Dinamo în etapa a 7-a din Superliga

În această seară, de la ora 21:30, FC Universitatea Cluj revine pe teren propriu, pe Cluj Arena, pentru meciul cu Dinamo București, în etapa a 7-a din Superligă.

U Cluj primește vizita lui Dinamo în etapa a 7-a din Superliga | Foto: FC Universitatea Cluj- Facebook

După mai bine de o lună în care au fost gazde la Sibiu, „studenții” au oprotunitatea de a obține prima victorie consecutivă din acest sezon, ceea ce le-ar permite să urce în primele șase poziții ale clasamentului la finalul etapei.

Partida dintre „U” Cluj și Dinamo are o tradiție de peste 70 de ani. Prima confruntare a avut loc pe 19 septembrie 1948, scor 1-1. Cel mai recent duel, din mai 2025, s-a încheiat cu victoria Universității în Capitală, cu scorul de 3-1.

De la revenirea „Șepcilor roșii” în primul eșalon, echipa clujeană a înregistrat o singură înfrângere pe teren propriu în fața lui Dinamo, în turul play-off-ului sezonului precedent (4-2). În rest, s-au consemnat o victorie și două remize.

Programul complet al etapei a șaptea din Superliga

Sâmbătă | 18:45 | FC Botoșani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă | 21:30 | FC Universitatea Cluj - Dinamo București

Duminică | 16:15 | SC Oțelul Galați - FC CFR 1907 Cluj

Duminică | 18:30 | Universitatea Craiova - FC Petrolul

Duminică | 21:30 | FCSB - FC Argeș

Luni | 19:00 | AFC Hermannstadt - FC Farul Constanța

