U Cluj a pierdut la întoarcerea pe Cluj Arena în fața echipei Dinamo București

Universitatea Cluj a suferit o înfrângere neașteptată la revenirea pe Cluj Arena, fiind învinsă de Dinamo București cu scorul de 0-1.

Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău nu a reușit să-și creeze ocazii suficiente și a cedat în ultimul minut al partidei, chiar dacă au fost aproape de deschiderea scorului la finalul primei reprize.

În a doua repriză, jocul a rămas intens, iar golul decisiv, marcat de Alex Pop, de la Dinamo București a venit în minutul 89.

„Presiunea a fost prea mare”. Ce a declarat Sabău după meci

În cadrul unei emisiuni televizate, antrenorul „studenților” și-a exprimat dezamăgirea față de prestația echipei

„În primul rând, nu am arătat bine. Nu pentru că nu vrem să câștigăm, dar nu am avut curaj să jucăm. Nu am avut posesia, presiunea a fost prea mare, a fost primul meci acasă după cinci săptămâni. Încerc să găsesc niște explicații.Sunt jucători care, din punctul meu de vedere, nu au ritm. Schimbările nu au adus ritm, nu am arătat bine. Fanii nu au avut prea multe lucruri frumoase de văzut, i-am dezamăgit.

Nu mai avem forță, nu mai avem inițiativă permanentă. Așa eram caracterizați, acum suntem dominați, chiar și acasă, și nu dă bine. Realitatea este că trebuie să ne trezim, să reacționăm, să evaluăm foarte bine fiecare jucător, doar așa putem găsi soluții. Noi nu antrenăm pasa lungă, noi antrenăm jocul combinativ. Dar nu avem curajul să ieșim la joc. Nu mai întoarcem jocul, adversarul a fost bine organizat. Încercăm să ducem totul în viteză mare, dar nu e posibil întotdeauna.”, a declarat antrenorul Ioan Ovidiu Sabău.

