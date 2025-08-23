Autostrada Transilvania avansează rapid. 25% din tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș finalizat

Compania de construcții care se ocupă de șosea a anunțat un progres semnificativ pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș din Autostrada Transilvania, realizând până în prezent 25% din lucrări.

Acest avans reprezintă o creștere considerabilă față de nivelul de 14,95% raportat în luna iunie.

„Etapă cu etapă, un nou segment de autostradă prinde viață!”, au transmis reprezentanții constructorului, menționând că lucrările se desfășoară simultan pe mai multe fronturi.

În total, progresul general al proiectului a ajuns la 62%

Lucrările pe tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș, fac parte din Secțiunea 3C a autostrăzii care leagă Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea, au început în data de 20 ianuarie 2025. În iunie, echipele au demarat asfaltarea pe anumite porțiuni. Lungimea tronsonului este de 26,35 km, iar contractul este în valoare de 884,12 milioane de lei.

