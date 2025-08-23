  • Flux RSS
23 august, zi cu dublă semnificație pentru România: Lovitura de stat a Regelui Mihai și Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului

Pe 23 august, România marchează atât Lovitura de stat de la 1944, cât și Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului.

În 1944, regele Mihai I a decis arestarea mareșalului Ion Antonescu, prim-ministru și „Conducător al Statului”, și întoarcerea României împotriva Puterilor Axei, alăturându-se Aliaților în Al Doilea Război Mondial. Decizia regelui a pus capăt regimului militar impus de Antonescu și a contribuit la recuperarea Transilvaniei de Nord.


De asemenea, în prezent, 23 august este marcat ca Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, stabilită prin Legea nr. 198/2011. Aceasta a fost inițiată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pentru a oferi coerență politicii de memorie a statului român și pentru a educa tinerele generații în spiritul respectului pentru victimele regimurilor totalitare.

Foto: depositphotos.com

