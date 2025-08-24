„Vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană.” Nicușor Dan a transmis un mesaj Ucrainei cu ocazia Zilei Independenței

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj video cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, în care a reafirmat sprijinul României pentru eforturile țării vecine în fața agresiunii rusești.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj video cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei | Foto: captură de ecran- Administrația Prezidențială- YouTube

În această dimineață, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cetățenilor ucrainieni cu ocazia Zilei Independenței a statului. În mesajul adresat Ucrainei, Nicușor Dan a susținut că România va susține Ucraina în reconstrucția postbelică.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate. În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană. Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic. În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a transmis președintele.

Ziua Independenței a Ucrainei comemorează adoptarea declarației de independență față de Uniunea Sovietica, în 1991, și este celebrată anual ca sărbătoare națională.

