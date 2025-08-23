Primarul Emil Boc prezent la Campionatul Național Women Rally 2025

Cluj-Napoca a găzduit a doua etapă a Campionatului Național Women Rally – Bosch Car Service 2025.

Emil Boc a fost prezent la Women Rally | Foto: Emil Boc- Facebook

La eveniment a fost prezent și primarul Clujului, Emil Boc, care a subliniat sprijinul instituțiilor locale pentru competițiile sportive dedicate femeilor.

„În acest cadru, participantele ne arată nu doar viteză și îndemânare, ci și importanța conducerii defensive, într-un spectacol care îmbină adrenalina cu responsabilitatea la volan. Evenimentul este sprijinit de Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, pentru ca această competiție sportivă și educativă să fie o reușită pentru întreaga comunitate.”, a declarat edilul.

Evenimentul reunește o comunitate de peste 170 de sportive din întreaga țară, membre ale Asociației Clubul Sportiv Women In Motorsport.

