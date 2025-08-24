Cer senin și maxime de până la 20 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca

Clujenii vor avea parte astăzi, 24 august, de o vreme plăcută, specifică finalului de vară, cu cer senin și temperaturi moderate.

Conform Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperatura maximă va urca până la 20°C, iar minima se va situa în jurul valorii de 9°C. Dimineața va începe răcoros, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Pe parcursul zilei, indicele UV va fi unul moderat, situat în jurul valorii 5, ceea ce înseamnă că expunerea directă la soare în intervalul orelor prânzului necesită protecție adecvată.

Vremea încă este ideală pentru plimbări în aer liber, dar la lăsarea serii, să nu uitați geaca acasă.

