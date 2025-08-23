Specii inedite de plante carnivore, aduse în premieră la Cluj-Napoca

Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 22 august - 14 septembrie 2025, o nouă ediție a Expoziției de Plante Carnivore.

Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca organizează o nouă ediție a Expoziției de Plante Carnivore. | Foto: Grădina Botanică

Vizitatorii pot descoperi peste 50 de specii și hibrizi, reunite în peste 200 de exemplare. De asemenea, potrivit organizatorilor, una dintre atracțiile principale este prezentarea, pentru prima dată la Cluj, a Utriculariei, numită și otrățelul de baltă, o plantă carnivoră acvatică.

Expozițiia include și alte specii rare precum Byblis liniflora din Australia, colecția de Drosera – unde se regăsește și „roua cerului” din flora României – precum și spectaculoasa Nepenthes × Miranda, recunoscută pentru urnele sale de mari dimensiuni.

Drosera Paradoxa | Foto: Grădina Botanică "Alexandru Borza" Cluj-Napoca- Facebook

Publicul poate vizita expoziția zilnic, între orele 09:00 și 18:00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: